網球．成都公開賽｜黃澤林首圈中央場出戰　直落兩盤不敵日本球手

上周末在維多利亞公園網球場戰畢台維斯盃後，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）隨即赴成都，事關他獲得外卡參賽資格，直接晉身正賽圈，首圈與日本球手丹尼爾太郎（Daniel Taro）交手，今仗更被安排在中央場上演，可惜Coleman以3：6﹑2：6不敵對手，首圈止步。



21歲的港將黃澤林早前在美網締造歷史，首次打入第三圈，人氣再次急升，同時獲得ATP 250成都公開賽的外卡，直接晉身正賽圈。黃澤林在首圈遇上日本球手丹尼爾太郎，兩人過往是ATP挑戰者的常客，今次首度在ATP碰頭，賽會特意把今場安排在中央場上演。

黃澤林在首個發球局已遇到極大威脅，花逾15分鐘才保不失，Coleman其後在丹尼爾太郎的發球局施壓，近8分鐘都未能破發，Coleman在第7局失守，以3：6先輸一局。第二盤，黃澤林在第4局再次失守，其後未能平反敗局，結果以2：6落敗，力戰81分鐘首圈止步。

黃澤林今場發球保持水準，全場開出8個Ace球，第一發成功率達72%，可惜在對方發球局時威脅欠奉，全場未有破發機會，反而自己遭到14次被破發的機會，其中4次被破。