NBL總決賽｜香港金牛啟德首戰失利　末段戲劇性1分飲恨

香港金牛連續兩年殺入NBL（全國男子籃球聯賽）總決賽，今年更把其中兩場主場賽事首度移師啟德體藝館，在今晚（17日）上演的第二場，金牛曾落後13分，最後階段力追至超前1分，末段上演戲劇性一幕，結果以87：88憾負長沙電信勇勝，場數被追成1：1。



香港金牛在今季NBL表現強勢，常規賽取得19勝1負的佳績，以首名晉身季後賽。金牛在常規賽一直以修頓場館為主場，但因修頓不合規格的關係，金牛只好暫時把主場移至深圳福田，並事先聲明若打入總決賽，頭兩場主場賽事將在啟德體藝館進行。

（梁鵬威攝）

香港金牛順利晉身決賽，與長沙電信勇勝爭冠軍，而NBL總決賽的第二場及第三場亦在啟德體藝館上演，亦是金牛首次使用啟德場館，在2865名球迷入場支持。體藝館充滿金牛主場元素，場外不少金牛攤位，場內掛上金牛球員們的海報。香港金牛首場在啟德出戰，球迷們依然落力為主隊打氣，不時高呼：「Let's Go Bulls」，當對手射罰球時喝倒彩、施加壓力。

香港金牛今場大軍名單中，僅得楊睿騏一名香港球員先列後備，楊瑞鴻與吳委峻則不入名單。金牛今季常規賽僅負一場，今仗第一節卻未有甜頭，一度落後長沙落後6分，主場球迷當然支持金牛，當長沙持球時即送上噓聲，戰畢第一節後金牛落後2分，以22：24進入第二節。

香港金牛第二節中段收復失地，克羅斯（Kevin Cross Jr.）三分球命中，金牛一度反超前31：28，體藝館全場歡呼，兩軍隨後拉鋸，金牛今仗不少犯規，長沙上半場19次上罰球線，罰球得分達15分，比金牛多出7分，長沙的威爾斯（Dezmine Wells）在完半場前壓哨射入三分球，香港金牛落後至46：52。

（梁鵬威攝）

香港金牛下半場曾經落後至49：57，當遇到爭議判決時，繼續發揮主場之利，球迷不時向球證喝倒彩，惟金牛力追下仍未能收窄比分，其後一度落後至13分差距。完成三節後，金牛收窄差距至6分。金牛最後一節繼續施壓，厄特爾二世（Michael Ertel II）三分球接連得手，助主隊追成83：83平手，賽事掀起高潮，這名26歲美籍外援鏟籃再下一城，金牛反超前1分。

賽事進入最後1分鐘，金牛中鋒卡爾頓（Joshua Carlton）貢獻關鍵封阻，然後厄特爾二世再建功，金牛緊貼防守下令對手24秒進攻違例，厄特爾踏後三分射入，大鐘剩下兩秒多，長沙的威爾斯嘗試在中線附近突破，與金牛的董健有碰撞，球證經過幾分鐘翻看錄像後，認為金牛的董健犯規，長沙獲得3次罰球機會，主場球迷隨即起哄，威爾斯3罰中2，金牛落後1分。大鐘餘下0.06秒，金牛最後一擊盧藝文三分得手，惜大鐘夠鐘在先，香港金牛以87：88憾負。NBL總決賽採取5場3勝制，如今打成1：1平手，香港金牛篤定無緣在啟德封王。

（梁鵬威攝）