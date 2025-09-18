羽毛球中國大師賽｜鄧謝配挫丹麥闖8強　下場鬥大馬世界冠軍組合

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪轉戰在深圳中國大師賽，首圈與韓國組合激戰三局驚險晉級，今日（18日）與丹麥的托夫特／瑪格倫爭晉級，結果「鄧謝配」直落兩局力克對手過關，下場將硬撼新鮮出爐的馬來西亞世界冠軍組合。



港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」，今星期在深圳出戰中國大師賽，首圈已經與韓國的李鍾民／蔡侑玎打足三局，驚險晉級，然後與丹麥的托夫特／瑪格倫（Jesper Toft／Amalie Magelund）爭晉級，鄧謝配過去兩次碰頭全勝。

鄧俊文／謝影雪力戰45分鐘再過一關，打入中國大師賽8強。（資料圖片／廖雁雄攝）

這對丹麥組合世界排名第10，實力不容忽視，雙方在首局比分緊咬，鄧謝配稍為佔先，中後段曾被反先，但這對香港組合仍然以21：18先拔頭籌。鄧謝配第二局開段打出氣勢，領先10：3，其後被對方收後失地，更一度追成18：18平手，鄧謝配再次頂住壓力，關鍵時刻再發力，結果以21：19再下一城，力戰45分鐘直落兩局擊敗對手晉級，躋身8強。

鄧俊文／謝影雪8強的對手是來自馬來西亞的陳堂傑／杜依蔚，這對大馬組合狀態大勇，早前贏得世錦賽金牌，雙方對上一次交手是2023年的北極公開賽，當時鄧謝配直落兩局告負。