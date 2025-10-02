梁朝偉任Dragon級帆船世錦賽活動大使　「香港海岸線全亞洲最好」

Dragon級別帆船世界錦標賽將於明年11月21日至29日在香港舉行，是首次在亞洲舉辦這個賽事，預計會目標吸引來自至少十二個國家及地區的六十多艘船隻參加。

協辦單位International Dragon Sailing和 Hong Kong Dragon Association宣布，香港著名演員梁朝偉將擔任活動大使。梁朝偉一向是Dragon級別帆船運動員，曾出戰香港本地的春季帆船賽Dragon級別賽事中奪得亞軍，更曾遠赴匈牙利參加歐洲錦標賽。



影帝梁朝偉擔任明年於香港舉行的Dragon級別帆船世界錦標賽活動大使。（公關提供/Elena Razina攝）

梁朝偉在接受Hong Kong Dragon Association訪問中提到，自己是幾年前在朋友的介紹下開始接觸帆船，他先在是香港上堂，很快便從過程中尋找到樂趣：「我喜歡跟大自然有互動的運動，帆船就是這樣一種運動，當你在海上被水包圍的時候，整個人會融入在大自然中，會感受到人跟大自然的聯繫加深了。在玩帆船過程中，面對風向轉變或應對小島周邊吹來的陣風等任務的時候，都會令我感到興奮。」

近年梁朝偉開始研究東方哲學和人生課題，他認為這些課題跟他在帆船上領略到的課題是互相共鳴的：「帆船幫助我塑造了對生活的認知，它可以是沒有固定的計劃路線，當環境改變時，人也應該順其自然去改變。」

梁朝偉一向是Dragon 級別帆船運動員，曾經出戰本地及歐洲的帆船賽事。（公關提供/Elena Razina攝）

對於Dragon級別帆船世界錦標賽即將在香港舉行，梁朝偉認為香港的海岸線是比賽中最吸引人的地方：「這是國際帆船選手前來探索和體驗香港風采的絕佳機會！我真心認為我們的海岸線是全亞洲最好、最漂亮的。每個對帆船愛好者都應該要來香港體驗，這裡提供了如此多的美景、多樣性、強度、挑戰、還有眾多的海鮮選擇。海上可以很寧靜，然後突然在轉角處便會出現一排摩天大樓！我每次看到這些景色都會覺得『嘩，能夠住在這個城市，我真是太幸運了』，每次出海我都會體驗到很多正面的情感。」梁朝偉又鼓勵年輕人多接觸帆船：「帆船讓人感受到跟大自然共存的和諧感，是年輕人應該更多接觸的事物。」