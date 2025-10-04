打風麥德姆︱三號風球下港超聯現半場笠射金球　門將：皮球係咁飄

颱風麥德姆靠近香港，在三號強風信號生效下，香港超級聯賽如常上演，標準流浪球員伊巴謙在青衣運動場強風下，半場射入世界波，但球隊最終仍落敗。



流浪開季各項賽事四連勝，聯賽9分力壓傑志排榜首，上場在高級組銀牌八強淘汰九龍城，今再遇同一對手，繼續由隊長兼上屆「最佳前鋒」得主劉智樂領銜。九龍城正選十一人中，暫沒有球員在今季取得入球，有進帳的外援謝臣與朴玟奎都坐後備。

伊巴謙半場笠入。（袁志浩攝）

袁皓俊成為強風的「受害者」。（袁志浩攝）

比賽在三號風球下舉行，伊巴謙7分鐘於半場笠射，皮球在逆風下直飛入網，流浪憑這記世界波領先。直至29分鐘，龍梓軒左路直線妙傳卡朗單刀，後者禁區內被守門員葉嘉宇踢跌，球證判罰十二碼。雖然葉嘉字一度撲出十二碼，但球證指有流浪球員跑入禁區在先，重射下卡朗操刀破網，追成1：1平手。

九龍城反敗為勝。（袁志浩攝）

完半場前卡朗接應余沛康右路傳中，禁區內轉身抽射，省中張青雲改變方向入網，助九龍城反超前。戰至52分鐘，鄭子森禁區邊右腳射遠柱死角，流浪再藉世界波破門。

不過倒戈的雷仙奴75分鐘控定長傳後，左路近底線冷靜扣過守衛燙射得手，九龍城結果贏3：2，取得今季首場勝仗，也中斷流浪不敗走勢。流浪暫多打一場，憑得球優勢力壓同分的傑志繼排榜首，九龍城則排第8。

流浪連勝走勢被中斷。（袁志浩攝）

青衣運動場因開揚不時迎來陣陣強風，今場比賽雙方開出龍門球時，皮球都會因風勢而往近觀察席的一邊飄；強風也不時吹動記者的雨傘。而這個球場亦不乏半場射入的金球，像2021年3月6日，流浪前外援亞加斯圖便在已方半場笠入金球；上月初的聯賽盃八強，大埔中鋒添姆高夫斯基亦離門近70碼笠射得手。

今日的「受害者」袁皓俊表示，已預計到伊巴謙會起腳而提早向後退，「但皮球在空中停留，過了某個高度後突然跌得好快，不斷飄。」他稱幸最終球隊獲勝，舒緩了開季至今的壓力，「大家期望好高，但踢不出預期的表現，變相壓力大增，上場銀牌（0：4不敵流浪）重大失利，大家信心增強一點，希望成為轉捩點，全隊可從低潮走上來。」

袁皓俊。（袁志浩攝）

至於流浪教練團成員潘文迪就稱，對輸波感失望，但今季各隊實力相近，球隊無法長期處於巔峰狀態。「開季大家很集中，但今場有點回落，把握力差一點，也許是合適時候讓他們調整心態。」他解釋，今季開局順利有賴組軍成功，找到適合球隊踢法的球員，也歸功麾下搏命努力。