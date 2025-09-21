乒乓球︱樊振東德國領新東家3連勝　對手投降直呼：想贏他太難

中國乒乓球名將樊振東，赴德國加盟德甲球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT）雖然首次在聯賽上陣2戰負北，他很快已適應下來，接着在兩輪聯賽及德國盃16強均領軍獲勝，德國盃勝多蒙特賽後，更獲手下敗將直呼：「想贏他實在太難。」



樊振東與薩爾布呂肯隊友相處融洽。（IG@fcs_tischtennis）

樊振東德國之旅初失利後急反彈 聯賽盃賽3連勝

樊振東前往德國加盟德甲球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT），德甲聯賽首仗出師不利，8月31日他主場兩度出戰皆敗陣，薩爾布呂肯以1：3不敵TTC Schwalbe Bergneustadt。不過他很快已適應過來，9月6日作客TSV Bad Königshofen一戰取得兩場勝利，領軍以3：1獲勝。

9月14日德甲乒乓聯賽第3輪，樊振東打頭陣3：0輕取比利時左手將Cedric Nuytinck，助薩爾布呂肯3：0贏波。

薩爾布呂肯向乒乓三冠王進發

9月20日乒乓德國盃乒乓球16強，樊振東再次領軍出戰，再次以大比數的11：4、11：2、11：7輕鬆3：0擊敗匈牙利球手施祖迪（Adam Szudi），加上隊友Patrick Franziska及Darko Jorgic均勝出，薩爾布呂肯順利以場數3：0擊敗多蒙特過關，晉身8強。賽後樊振東與隊友手拖拉向球迷致謝，又跟球隊領隊擊掌慶祝。

施祖迪賽後直言：「想贏樊振東實在太難，他幾乎沒有失誤，迫使我不得不嘗試更冒險打法，反而增加自己的失誤。」 薩爾布呂肯自2023年起已連贏3屆歐聯冠軍，今季有樊振東在陣如虎添翼，肯定會齊向歐聯、聯賽及德國盃3線錦標進發。

莫利加特上載與樊振東的合照。（IG）

球隊主教練同樣來自中國 莫利加特已不在陣中

樊振東在薩爾布呂肯隊中有不少熟人，主教練王志退役後曾任上海隊教練，來自德國的隊長Patrick Franziska是他好友，跟他惺惺相惜的瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh）去季亦曾效力，並在樊振東來到德國後跟他共聚，可是瑞典人今季已不在球隊名單。

莫利加特8月4日曾在社交媒體發帖文，上載包括跟樊振東一起進餐的4張合照並說，「一年前，我們在奧運決賽分享球桌，今天我們分享回憶以及在餐桌暢懷大笑」，他說了兩個table，從球桌到餐桌見證二人友誼昇華，他標示了樊振東的IG帳戶並稱：「我的朋友，很開心再次跟你會面」。

樊振東在巴黎擊敗瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh），贏得奧運乒乓男單金牌，二人惺惺相惜。（Getty Images）

德國重新出發

樊振東在巴黎奧運後，淡出國際賽場，他在早前的訪問中表示：「暫時肯定回不了國家隊，自己沒有那麼大的能力，也承受不了那麼大的壓力」。

到德國展開新生活，成為德甲球會薩爾布呂肯一員，樊振東出發前已流露很渴望在德國生活和打波，十分期待歐洲之旅，看到他在賽場上全情投入，揮灑自如地比賽，相信球迷亦會替他感到高興。