乒乓．WTT澳門賽︱張本智和意外首圈落馬　妹妹狂勝前世界亞軍

WTT澳門冠軍賽，香港球手杜凱琹亦有參賽，首圈32強正在上演，杜凱琹順利晉身16強，將與中國的陳幸同爭入8強。中國隊女將孫穎莎、王藝迪、王曼昱、蒯曼首圈悉數過關，稍後陳熠亦晉級，達成6人全入16強。

首圈最大冷門在男子組出現，日本「一哥」張本智和不敵世界排名45位的中國球手薛飛。他的妹妹張本美和成為首圈一大熱話，面對前世界亞軍強敵全場只讓對手得到6分。



乒乓．WTT澳門賽︱張本智和意外首圈落馬。（新華社）

張本智和意外遭橫掃 首圈0：3出局

22歲的張本智和目前世界排名第3，賽事亦被列作3號種子，今年8月才在主場出戰WTT橫濱冠軍賽，決賽擊敗王楚欽封王，可是今站在澳門首圈抽中26歲的非種子球手薛飛，卻未能發揮水平，以8：11、8：11、9：11直落3局敗陣，爆冷首圈出局。

乒乓．WTT澳門賽︱薛飛擊敗張本智和晉級。（新華社）

張本智和亦是32強出局的最高排名球手，6號種子、中國的向鵬，7號種子、斯洛文尼亞的佐積（Darko Jorgić）同在首輪止步。

乒乓．WTT澳門賽︱張本美和首圈狂勝對手。（Getty Images）

張本美和狂勝前世界冠軍 對手3局合共只得6分

相對男子組不少高排名球手落馬，女單前列球手發揮穩定，中國隊6位女將孫穎莎、王藝迪、王曼昱、蒯曼、陳幸同及陳熠首圈悉數過關，16強焦點戰是4號種子蒯曼對日本的伊藤美誠，下線的王曼昱則硬撼早田希娜。

首圈最大話題一戰除了張本智和落馬，便是他年僅17歲的妹妹張本美和。她被列6號種子，首圈對手是羅馬尼亞的森馬娜（Elizabeta Samara）。這位36歲名將在歐洲奪獎無數，亦曾在2012年世界盃獲得亞軍，即使目前世界排名跌至35位，仍具備相當戰鬥力。

乒乓．WTT澳門賽︱森馬娜全場只能在張本美和身上得6分。（Getty Images）

未夠15分鐘比賽已結束 奧運曾贈對手吃光蛋

可是比賽下來，森馬娜完全招架乏力，首局只在張本美和身上取得1分，次局稍好得3分，第3局又只得2分，結果這場比賽只打了14分鐘28秒便完成，張本美和以11：1、11：3、11：2勝出，森馬娜全場3局合共只得6分。張本美和晉級後，下場與日本同鄉大藤沙月爭入8強。

張本美和自出道已獲譽「天才」，與哥哥張本智和一樣成為日本乒乓球希望，去年在巴黎首戰奧運，團體賽準決賽對德國便曾以11：0贈對手一個「光蛋局」，年紀輕輕已是國家隊主將之一。