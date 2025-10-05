田徑︱香港公開賽金智武800米封王　王諾弘連破U18、U20紀錄

香港田徑公開賽2025昨天上演的次日賽事，男子800米香港紀錄保持者金智武（Khan Mohammad Kamran）以1分52.05秒封王，而新星王諾弘再次有好表現，跑出1分52.36秒得季軍，兼再次打破男子U18和U20香港紀錄。



香港田徑公開賽︱王諾弘以1分52.36秒再次打破男子U18和U20 800米香港紀錄。（田總）

王諾弘去年「頂更」學界跑800米 今年即突飛猛進

王諾弘過去一年成績持續突破，這位拔萃書院男生早已是學界明星，連續3年刷新800米男子學界紀錄，然而去年3月港九學界D1田徑賽他的個人最佳成績尚為1分57.52秒。可是他當時表示主項為較長距離的1500米及3000米，甚至是為了幫校隊「補位」才轉跑參賽人數不足的800米。

當時他以打破U18男子1500米及3000米香港紀錄為目標，3000米紀錄去年10月已率先達到，不過今年在800米亦進步神速，5月在香港田徑錦標賽以1分54.69秒獲季軍，6月到中國參加全國少年U18田徑錦標賽更跑出1分53.18秒，一口氣改寫朱洛言去年寫下的1分53.46秒U18及U20紀錄，反而1500米到今年8月才打破。現時男子U18的800米、1500米及3000米，以及U20的800米香港紀錄均由他保持。

香港田徑公開賽︱金智武800米封王。（田總）

陳俊浩首日賽事打破男子400米香港紀錄

周六（4日）舉行的香港田徑公開賽次日再次，王諾弘繼續展現上佳狀態，以1分52.36秒獲得男子公開組800米季軍，再次刷新男子U18及U20的800米香港紀錄。

周三（1日）舉行的首天賽事，陳俊浩在男子公開組400米賽事以47.12秒打破塵封10年的香港紀錄封王，他刷新陳嘉駿在2015年寫下的47.28秒舊紀錄。