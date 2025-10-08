射擊｜土耳其「無課金大叔」再奪冠　白色T恤單手插袋稱霸歐洲賽

去年在巴黎奧運以一身輕便裝扮爆紅的「無課金大叔」迪基斯（Yusuf Dikeç），重新回到人們的視線。這位52歲的土耳其射擊老將，日前在伊斯坦堡舉行的歐洲冠軍聯賽（ESC European Champions League）勇奪金牌，其從容不迫的風格，再度掀起社交媒體熱話。



「無課金大叔」迪基斯在歐洲賽奪冠。（網上圖片）

迪基斯身穿白色T恤、佩戴普通眼鏡、不戴耳罩，與去年在巴黎奧運時一樣，以單手插袋的姿勢出戰，與隊友Mustafa Inan攜手在氣手槍項目決賽中擊敗德國隊，在主場贏得冠軍。

賽後他接受當地傳媒訪問時表示：「能在伊斯坦堡出戰、在主場觀眾面前代表國家，是一種莫大的榮譽；能在這裏奪得金牌，令我非常高興。」

迪基斯去年在巴黎奧運出戰個人生涯第5次奧運，憑與隊友Şevval İlayda Tarhan合作的10米氣手槍混合團體賽摘銀，為土耳其奪得史上首面射擊奧運獎牌，亦成為該國最年長的奧運獎牌得主。

「無課金大叔」迪基斯在去年的巴黎奧運中爆紅。（網上圖片）

這位被譽為「射擊場上最冷靜的男人」，將於11月在開羅舉行的世界射擊錦標賽再度登場，爭取踏上頒獎台最高一格。