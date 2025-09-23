「世界田徑錦標賽先生」織田裕二謝幕　日本民眾不捨：淚流不止

日本影星織田裕二由1997年起為TBS電視台擔任世界田徑錦標賽主持，由第6屆到今年再次在東京主辦的第20屆，他歷年常受運動員的表現感動留下不少金句，素有「田徑世錦賽先生」稱號。

不過今屆賽事期間他發表「最後畢業」宣言，57歲的他表示體力已無法負荷，料今屆是他最後一屆擔任田徑世錦賽主持。



織田裕二（左）日前表示下屆世錦賽只會在電視機旁欣賞。（IG）

主持節目25載的「田徑世錦賽先生」

25個年頭，連續共15屆賽事，每逢田徑世錦賽日本觀眾都在期待織田裕二的一番感言。他對田徑知識豐富，加上情感豐富又大膽敢言，形成獨特的主持風格。

最難忘一幕相信是2022年一屆他在錄影廠直播室中見證「日本保特」Sani Brown成為日本史上首位跑入世錦賽男子100米決賽的選手，感動得泣不成聲一幕。

織田裕二發表「畢業」宣言：下屆田徑世錦賽電視機旁欣賞

今屆賽事由日本東京主辦，織田裕二成為電視台以至賽事的「生招牌」，可是他在今屆賽事完結前一天、9月20日的節目尾聲發表「畢業宣言」，織田稱今屆賽事是他的「最後畢業禮」，他坐直身子正色地說：「世界田徑錦標賽是田徑賽事的最高殿堂，每兩年一次舉行，決出誰是真正的世上最強，不受政治或戰爭影響。」

「我已經看了這項賽事30年，一開始時只有很少日本選手，而我不知道要支持什麼人才好。我純粹為選手的高水平和運動能力而感到驚奇和不知所措，在我還未察覺的時候，已不再在乎是否支持他們。」 深深為田徑運動着迷的他感言，「到底人類可以跑得多快、跳得多遠？田徑選手都是背負很多東西而戰，每個選手都有他們的傳奇故事。」

最後織田裕二說道，「下一屆賽事兩年後在北京舉行，我會在電視機旁喝着啤酒欣賞。感謝所有人帶來的每個動人時刻。」

網民紛表不捨「不停地哭」

他的「畢業」宣言一出，隨即引發日本網民熱議，大都是在表達對這位「田徑世錦賽先生」的不捨之情：「我很感動，不停地哭」、「他對世界田徑貢獻巨大」、「我已經開始想念織田裕二和田徑世錦賽」、「很傷心和寂寞」，有人感謝他，「全賴織田先生，讓我愛上田徑」，另有網民讚賞：「直到最後都是一貫織田裕二作風，很有型！」

同時有人不信這是他最後一次主持，「我想相信他絕對會回來！」甚至有人建議日本田徑總會和世界田聯嘉許織田為田徑多年來付出的貢獻。

織田裕二有份為今屆世界田徑錦標賽揭幕。（Getty Images）

今屆最回味流着淚跟日本跨欄代表做訪問

事實上他在3年前完成2022年那屆賽事後，已從主持人崗位上退下來，並改以大使身份出場，今屆賽事開幕禮上，他在日本國立競技場上稱：「世界田徑錦標賽時隔34年重返東京，我亦都回來了，多謝大家支持。由今天開始，我期待未來9天跟你們一起享受世上一班超級人類（superhumans）的好戲碼，你準備好未？東京田徑世錦賽預備開始。」語畢大會鳴槍，象徵賽事正式展開。

織田裕二今屆賽事再次留下不少動人畫面，當日本跨欄代表Rachid Muratake （村竹ラシッド）在110米欄決賽獲得第5名，織田在賽後訪問再次激動落淚，更向Rachid高呼「我愛你」。而他在發表「畢業宣言」後翌日，亦是賽事的最後一天，繼續帶着熱情工作至全場最後一個項目男子4X100米接力決賽，日本隊在得第6名。 賽後回顧今屆賽事，織田說流着淚跟Rachid Muratake進行的訪問是今屆個人最回味時刻。