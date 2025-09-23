田徑世錦賽｜博茨瓦納4X400米破美國壟斷　賀奪首金全國放假一天

世界田徑錦標賽周日（21日）在日本東京落幕，非洲國家博茨瓦納（Botswana）在男子4X400米接力中，雨戰下以0.07秒之差險勝美國，首度贏得金牌。博茨瓦納總統波高（Duma Boko）宣布，下星期一（29日）全日放假一天賀佳績，並盛讚一眾跑手是「鑽石男孩」。



世界田徑錦標賽進入最後一日，東京國立競技場上演男子4X400米接力決賽，跑手們作賽時濺起不少水花。位處非洲南部的博茨瓦納，有今屆男子400米的金牌基比納希比（Collen Kebinatshipi）及銅牌得主恩多利（Bayapo Ndori）坐鎮，加上巴黎奧運200米金牌迪保高（Letsile Tebogo）。

博茨瓦納與力爭世錦賽四連冠的美國在前列激戰，基比納希比負責最後一棒，進入最後直路，美國、博茨瓦納、南非三雄鼎立，基比納希比在最後50米發力，衝線時以0.07秒之差力壓美國的班捷文，以2分57.76秒完成賽事，同時贏得博茨瓦納首面接力金牌。

（路透社）

（路透社）

巴黎奧運田徑｜博茨瓦纳低調飛人200米奪金 一個舉動獻天上母親

這面接力金牌，不止為博茨瓦納締造歷史，更是首個非洲國家稱霸男子4X400米接力。博茨瓦納今屆田徑世錦賽的2金1銅，無獨有偶全都與400米有關。

（路透社）