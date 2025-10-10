羽毛球北極賽｜楊雅婷楊霈霖女雙闖八強　直落兩局輕取丹麥組合

港隊羽毛球女雙組合楊雅婷／楊霈霖在北極公開賽再下一城，16強面對丹麥組合Simona Pilgaard／Signe Schulz，「楊楊配」以21：14及21：10輕取對手，殺入8強，與日本的岩永鈴／中西貴映爭晉級。



港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖在北極公開賽16強與丹麥組合Simona Pilgaard／Signe Schulz交手，雙方首次碰頭，「楊楊配」首局初段曾經落後，其後連取8分重拾主導權，然後以21：14先拔頭籌。這對港隊組合第二局未曾落後，以21：10再下一城，36分鐘直落兩局擊敗對手，打入8強，將與3號種子﹑日本的岩永鈴／中西貴映爭奪4強席位。