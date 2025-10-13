UTS網球賽｜黃澤林主場與強手爭霸　明再鬥魯比夫：不當作復仇戰

今星期的啟德體育園十分熱鬧，星期二（14日）除了香港足球代表隊在啟德主場館主場迎戰孟加拉，啟德體藝館亦上演Ultimate Tennis Showdown（簡稱UTS）網球賽，包括香港球手黃澤林﹑張之臻﹑魯比夫等球手爭霸，今日（13日）在啟德出席記者會及明星賽。



UTS香港站參賽球手，與早前退賽的基域奧斯（左一）一同亮相明星賽。（梁鵬威攝）

UTS網球賽首度移師香港，一連兩日在啟德體育園體藝館上演，今日先在體藝館進行明星賽及記者會，主場球手黃澤林、中國球手張之臻、商竣程、來自法國的加斯基特、曼拿連奴、俄羅斯球手魯比夫、阿根廷的施雲度奴，以及退賽的基域奧斯一同亮相啟德。

8名球手率先在體藝館獻技，先玩兩項小遊戲熱身，其後分成兩隊，由穿上「搏盡無悔」T恤的黃澤林及魯比夫帶領，以UTS獨特賽制進行接力分隊賽，魯比夫的一方獲勝，然後再以一人一板形式進行接力賽，一眾參賽球手都十分投入。

黃澤林穿上「搏盡無悔」T恤登場明星賽。（梁鵬威攝）

黃澤林在明星賽中笑容滿面，十分投入。（梁鵬威攝）

21歲的香港球手黃澤林當然是UTS香港站的焦點，Coleman將在8強與魯比夫上演今年美網32強翻版。兩人一同出席記者會，顯得「老友鬼鬼」，不時互開玩笑，在明星賽時不時交流。黃澤林坦言明天一仗非「復仇戰」，Coleman說：「不會（當作復仇戰），這是我首次參加UTS，我會好好享受明天的賽事。」作為UTS新手的Coleman，他笑言今日練習時也向魯比夫請教，何時該使用3分卡等道具，對方也慷慨與Coleman分享心得。

黃澤林與魯比夫齊齊出席記者會。（梁鵬威攝）

UTS網球賽是啟德體藝館首次舉行網球賽事，黃澤林早前在台維斯盃已表明心跡，希望台維斯盃未來移師啟德，Coleman指場地對他十分新奇，他都需時適應，「啟德是新場地，對比維園網球場的話，無論更衣室、傳媒室等設施都很新淨，對我都是十分新鮮，我都要適應，希望未來有更多機會在這裏（啟德）打波。」

黃澤林指今仗非「復仇戰」，希望日後有更多機會在啟德出賽。（梁鵬威攝）

魯比夫是UTS的常客，他以2號種子出戰香港站、是唯一的種子球手，今站是他第7次參加UTS分站，這名俄羅斯球手笑言忘記自己第幾次參賽。UTS與平時的ATP巡迴賽在賽制、氣氛上截然不同，魯比夫認為UTS有助備戰，所以一直參賽，「UTS往往在大賽前舉行，正如泥地賽季前進行的一站，助我好好備戰，因為UTS賽事講求更多的來回球，發球只得一次機會，對我來說是很好的鍛鍊。」

魯比夫。（梁鵬威攝）

替補出賽的中國球手商竣程再度來港參賽，他直言有回家的感覺，「回到香港比賽，感覺就像回家一樣，每次來港感覺都十分好，無論工作人員、球迷都很親切，希望在今個比賽好好享受。」

UTS香港站的參賽球手名單一再更改，基域奧斯、迪文路亞、文錫等球手先後退賽，大會亦公布退票安排。今次有5名球手初次參賽，UTS網球賽創辦人Patrick Mouratoglou承認邀請球手是挑戰，但同時樂見UTS賽事有新臉孔。至於UTS首次來港舉辦，Patrick Mouratoglou直言已經佔賽事的一大部分，並盛讚香港是現代化的大城市，希望今次活動順利舉行。

剛退役的加斯基特與商竣程。（梁鵬威攝）