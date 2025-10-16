網球｜艾卡拉斯參戰「六王滿貫」回應外界批評　球迷批評說法偽善

西班牙網球「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）日前就參加沙特阿拉伯舉行的6人制表演賽「六王滿貫」（Six Kings Slam）作出回應，強調球員參加這類比賽不應被誤解。



艾卡拉斯已經抵達沙特準備出戰。 （Getty Images）

六王滿貫為在沙特舉辦的表演賽，比賽日期為10月15日至18日，今年是連續第2年上演。艾卡拉斯作為賽事頭號種子首輪輪空，4強會迎戰美國球手費斯（Taylor Fritz），另一場準決賽則由冼拿（Jannik Sinner）大戰祖高域（Novak Djokovic），賽事將在Netflix直播。

艾卡拉斯解釋，與巡迴賽相比，這類表演賽對身心負荷較小：「很多人談論賽程多、壓力大，用表演賽來做藉口（而不參加巡迴賽）。但表演賽的形式、情況完全不同，正式比賽長達連續15、16天，需要高度集中及承受身體負荷。（在表演賽）我們只是打1天或2天的比賽，享受網球，這很好，也是我們選擇參加的原因。」

他表示自己雖然右腳踝仍未完全康復，但狀態已有改善，準備在六王滿貫中全力以赴：「我還沒百分百恢復，但復原進展很好，我會參賽並發揮出水平。」艾卡拉斯同時指出，外界對球員的批評往往不了解真正情況，「我理解批評，但有時人們不明白我們，不了解我們的意見。表演賽的形式不同，精神負擔遠不及那些要連續出戰兩星期的正式賽事。」

今屆六王滿貫總獎金高達1300萬美元（約1億港元），冠軍獎金連同出場費可望高達600萬美元（約4663萬港元）；至於傳統四大滿貫賽事，今年美網的單打冠軍獎金為歷來最高的500萬美元（約3886萬港元）。

去年的六王滿貫比賽，冼拿擊敗艾卡拉斯奪冠。 （資料圖片/Getty Images）

球迷對艾卡拉斯參賽態度反應不一，有人認為：「理解他，輕鬆賺取巨額獎金誰不想？」也有人批評球員口口聲聲抱怨賽程過重，但遇到高額獎金便毫不猶豫參加海外表演賽，「這種偽善的說法令人反感。」