游泳｜奧卡拉瑾破何詩蓓世界紀錄　女子短池200自首游入1分50秒內

澳洲泳手奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）在美國伊利諾伊州威斯蒙特舉行的世界盃分站賽中，打破女子短池200米自由泳世界紀錄，成為史上首位游入1分50秒大關的女泳手。



奧卡拉瑾打破女子短池200米自由泳世界紀錄。（資料圖片/Getty Images）

現年21歲的奧卡拉瑾在決賽表現凌厲，全程以強勁節奏領放，游出1分49.77秒，把原本由香港代表何詩蓓（Siobhan Haughey）於2021年阿布扎比短池世錦賽創下的1分50.31秒舊紀錄推前0.54秒。這亦是她繼上周刷新澳洲全國紀錄後，再次締造歷史。

比賽中，奧卡拉瑾首50米游出驚人的25.70秒，半程時間為53.59秒，已拋離場上所有對手超過一秒，最後50米她再以27.88秒完成衝刺，順利游出破紀錄成績。她賽後興奮表示：「我整天都很緊張，但知道自己有能力做到，只是要看能否成功。短池比賽的感覺截然不同，是完全不一樣的挑戰。我非常感激整個團隊的支持，沒有他們，我不可能站在這裡。」

舊紀錄為香港代表何詩蓓在2021年所創。（資料圖片/Getty Images）

奧卡拉瑾成為史上首位在200自突破「1分50秒」大關的女泳手，也象徵何詩蓓保持了超過3年的世界紀錄正式告終。澳洲同胞帕利斯特（Lani Pallister）以1分52.06秒奪亞，美國的柏佩洛絲姬（Anna Peplowski）以1分52秒54排第3。