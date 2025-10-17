學界D1游泳｜文薈喬從密集賽程中學習　冀亞青運為港隊衝金

就讀拔萃女書院的文薈喬（Eunis）早前在印度的亞洲錦標賽摘下2金2銀1銅，今天她轉戰九龍公園競逐「港九D1中學校際游泳比賽」，16歲的她於35分鐘內接連出戰，為校隊勇奪1金1銅。

完成亞錦賽後即鬥D1學界，下星期前往巴林參加亞洲青年運動會，緊接再有全運會，縱然賽程密密麻麻，文薈喬從中卻成長不少。



港九D1學界游泳賽在九龍公園游泳池舉行，熾熱氣氛一如以往。上周五首日賽事誕生5項紀錄，包括文薈喬的學界女子甲組（A Grade）50米蛙泳。

相隔一星期後，文薈喬今早先亮相強項100米蛙泳，拋離次名的泳手逾4.7秒，以1分10.60秒首名觸池，先奪一金。35分鐘後，她角逐100米背泳，游出1分07.37秒，增添一面銅牌。

游畢100蛙後，文薈喬望着大鐘時沒有太多表情，她坦言今日表現一般：「今日有點累，100蛙游得不好，100背都緊跟旁邊的對手，去到最後都無以為繼，以往較少在大約半小時內游兩項，我知道自己可以做得更好，但已用盡全力。」

文薈喬從英皇佐治五世學校轉校至女拔萃，今年是她首次參加港九D1學界，感受與別不同，「以前與KG5（英皇佐治五世）參加學界都好開心，D1的環境又不一樣，就像是『學界世界錦標賽』一樣，很多同學為你打氣，出戰時都增加推動力」。

文薈喬今月初代表香港隊參加亞洲錦標賽，獲得2金2銀1銅，首次征戰亞錦賽即大豐收，她直言喜出望外：「第一次參加亞錦賽，本身對今次賽事沒太大期望，只是想盡力去游，當然沒有想過有機會贏金牌，尤其是全力游完200米混合泳後，100蛙竟游出PB（個人最佳），我都沒有想過，整體而言都滿意成績與表現。」

今次在印度舉行的亞洲錦標賽，僅4日便完成所有游泳項目，除了獎牌外，文薈喬也另有收穫：「亞錦賽的項與項之間密度很高，以往甚少游完初賽及決賽，4日有如此多槍，這是很好的體驗，經過今次比賽我更了解自己的能力，未來比賽亦更有信心。」

文薈喬今年已在馬來西亞、羅馬尼亞、印度等地作賽，十分忙碌，她自覺成長不少：「我覺得能力上當然有進步，當中關鍵在於與教練的溝通更多，以前不少敢與教練表達自己的想法，累積更多比賽經驗後，我知道身邊的教練、從旁協助的人都要理解我的目標，大家想法同步才更易進步」。文薈喬今年刷新50蛙及100蛙的香港青年（16歲以下）紀錄。

戰畢港九D1學界後，文薈喬馬不停蹄，下星期將隨香港隊赴巴林，角逐亞洲青年運動會，然後再轉戰粵港澳全運會。「我知道自己在亞青運有能力爭牌，我想再創PB及港隊爭取更多金牌；全運會都是第一次參加，都不知道要有什麼，都是傾盡全力，若然打入決賽就最好不過。」文薈喬未來繼續以蛙泳為主項，同時訓練其他泳式出戰混合泳，以明年的名古屋亞運為目標。

港九D1學界游泳第二日上午紀錄



男子A Grade

朱修平（聖若瑟書院）50米蝶泳 24.80秒



男子B Grade

曾柏橋（喇沙書院）200米自由泳 1分55.17秒



女子A Grade

馬紫玲（拔萃女書院）200米自由泳 2分02.17秒

李芯瑤（協恩中學）50米自由泳 25.60秒



女子C Grade

高嘉蓮（香港國際學校）100米蛙泳 1分10.94秒

高嘉蓮（香港國際學校）50米蛙泳 32.86秒*100蛙分段時間

