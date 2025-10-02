亞洲游泳錦標賽︱港隊升上獎牌榜第三位　兩16歲女將各獲5獎牌

第11屆亞洲游泳錦標賽，港隊健兒繼續發威，周二再添1金1銀2銅，當中徐奕祺在男子100米蛙泳獲得第三名，成為今屆首位踏上頒獎台的男子隊成員。

周三最後一日游泳賽事，香港代表在女子4X100米自由泳接力奪銀後，港隊累積3金4銀7銅，暫列獎牌榜第三位。今屆賽事尚有韻律泳及水球項目，因此未是最終排名。



游泳亞錦賽︱16歲港將文薈喬（中）連奪50米及100米蛙泳金牌，今屆個人累積5牌。

16歲文薈喬、李芯瑤各摘5獎牌 成最忙碌港將

剛滿16歲的文薈喬，是今屆港隊陣中最忙碌的泳將之一：她首日賽事先在女子4X100米混合接力合力與隊友獲得銅牌；繼而在第二、三日賽事分別在女子50米及100米蛙泳中奪金；周一贏完50蛙同日亦出戰女子4X200米自由泳接力，為港隊添上銀牌；而周三晚上女子4X100米自由泳接力，她亦有份登場，並再獲銀牌，個人在今屆賽事已豪取2金2銀1銅。

同為16歲的李芯瑤亦已出戰2項個人賽和3項接力，並繼50自摘銅後，周二在100米自由泳，以55.92秒獲得銀牌，成績僅與獲金牌的中國選手相差0.29秒。與文薈喬一樣，李芯瑤皆在5項賽事「有牌落袋」，今屆已獲2銀3銅。

韓國未參賽 港隊暫列獎牌榜第3位

受惠韓國未有參賽，中國和日本亦未精銳盡出，同樣以年輕小將為主力的港隊今屆戰績突出，已累積14面獎牌（13面來自游泳，1面來自跳水）。惟游出的時間未算突出，未刷新任何香港紀錄。

一眾港將首日已獲1金3銅，次日再添1金2銀1銅，周二獲1金1銀2銅。周三最後一日賽事，女子4X100米自由泳接力日本無派隊參賽，文薈喬、李芯瑤今屆第三度聯手，加上王欣桐、吳麗華，4人合力游出3分48.40秒，僅次冠軍中國隊的3分43.72秒獲第二名。添上這面銀牌後，香港累積3金4銀7銅，暫列獎牌榜第三位。中國隊以38金8銀3銅排榜首，日本以5金9銀4銅排第二位。

游泳亞錦賽︱賽後徐奕祺亦特別跟覃海洋來一張二人合照。

13歲高嘉蓮三度踏頒獎台 徐奕祺為男將「開齋」

周二的第三日賽事，近況大勇的13歲小將高嘉蓮在女子800米自由泳以9分2.82秒獲第三名，繼首日200自及女子4X100米混合接力合力後，今屆第3度踏上頒獎台。

徐奕祺出戰男子100米蛙泳決賽，以1分1.89秒獲得季軍，成為今屆首個、也是唯一能晉身三甲的港隊男泳手，而且難能可貴的是能夠跟中國「蛙王」覃海洋同場較技。覃以59.07秒奪金，今屆個人獨取6面金牌。賽後徐奕祺亦特別跟覃海洋來一張二人合照。