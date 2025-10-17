學界D1游泳｜馬紫玲李芯瑤100自齊破紀錄　男女拔繼續無敵

本年度的「港九D1中學校際游泳比賽」告一段落，拔萃男書院及拔萃女書院延續連霸走勢，雙雙以「大滿貫」姿態衛冕。

港九D1學界游泳第二日賽事中，產生11個學界紀錄，當中女子甲組（A Grade）100米自由泳最精彩，兩名港隊代表馬紫玲與李芯瑤鬥得難分難解，結果馬紫玲險勝0.03秒。



馬紫玲（左）與李芯瑤在女子甲組100米自由泳對決。（趙子晉攝）

學界D1游泳｜文薈喬從密集賽程中學習 冀亞青運為港隊衝金

港九D1學界游泳第二日一共產生11項學界紀錄，當中女子A Grade 100米自由泳是競爭最激烈的一項，兩名港隊代表李芯瑤與馬紫玲一同角逐，兩人全程難分高下，馬紫玲頭50米稍稍領先，二人接近同時觸池，結果馬游出55.78秒奪金，李芯瑤則以0.03秒之差飲恨摘銀。

女子A Grade 100自原有紀錄為56.58秒，馬紫玲與李芯瑤的時間齊齊打破學界紀錄，兩人完賽相擁慶祝。馬就讀女拔；李則是協恩的主將，雖然兩人各為其主，但近年在港隊合作無間，齊齊出戰大小賽事，下月的全運會將一同角逐50自、100自，以及合力戰4X100自由泳及4X200自兩項接力。

馬紫玲李芯瑤雙雙打破學界紀錄，賽後相擁道賀。（趙子晉攝）

就讀中六的馬紫玲，與李芯瑤年齡相差一年，芯瑤笑言兩人從小已經經常交手，「當我10歲時，她（馬紫玲）是個很神奇的存在，她像是每個項目都超級快。」李芯瑤過去學界為了學校成績，選擇參加50自及50蝶，今年特意出戰100自，就是為了與馬紫玲同池較量。「每人學界最多參加6次，是我十分珍惜的舞台，我們的學界生涯也到尾聲，今次100自（破學界紀錄）對我們生涯是很大的里程碑。」

兩人是對手，也是隊友，即使李芯瑤今次以0.03之差飲恨，今次落敗可以繼續推動她進步，「雖然今次輸了，但（今次落敗）是我繼續練水的原因之一，未來繼續做好自己，繼續互加逼對方。」

李芯瑤與馬紫玲是對手，也是隊友。（趙子晉攝）

今次D1學界是馬紫玲生涯最後一次，她都難掩不捨，「我在跳水前知道是最後一次，無論勝負與否我都覺得很開心，因為大家都是接力隊的隊友，今次與她（李芯瑤）在隔離線就更加難得。」

最後一年參加學界的馬紫玲不禁落淚。（趙子晉攝）

6年學界生涯即將結束，馬紫玲打破100自、200自及4X50米自由泳接力的學界紀錄，為學界生涯劃上完美句號，「無論今日成績好壞也是圓滿的結局，因為學界是我一年之中最喜歡、最享受的比賽，而我十分捨不得一眾隊友，我非常喜歡我們這個組合，自己又打破3個紀錄，所以這是完美的結局。」她寄語師妹們好好享受學界，就算表現未如理想也要緊記這一點。

拔萃女書院由林韵晴、馬紫玲、文薈喬、梁慇（左至右）組成的接力隊，打破女子甲組4X50米自由泳的學界紀錄。（趙子晉攝）

港九D1學界｜高嘉蓮單日破蛙泳三紀錄

年僅13歲的高嘉蓮（Candice），早前代表港隊參加亞洲錦標賽，獨取3面銅牌。就讀香港國際學校的她，今日先後出戰女子丙組100米及200米蛙泳，同樣輕鬆奪金，分別以近8秒及12秒大幅拋離對手勝出。高嘉蓮在100蛙游出1分10.94秒、200蛙造出2分35.86秒，在100蛙的分段時間，以32.86秒完成頭50米，一口氣連破3項女子丙組學界紀錄。高嘉蓮坦言自己仍未在最佳狀態，「今日感覺不錯，但不是在最佳狀態，我可以游出更快的時間。」

朱修平。（趙子晉攝）

高嘉蓮。（趙子晉攝）

港九D1學界游泳第二日紀錄



男子A Grade

朱修平（聖若瑟書院）50米蝶泳 24.80秒

莫朗森（聖若瑟書院）50米蛙泳 28.85秒



男子B Grade

曾柏橋（喇沙書院）200米自由泳 1分55.17秒



女子A Grade

馬紫玲（拔萃女書院）200米自由泳 2分02.17秒

馬紫玲（拔萃女書院）100米自由泳 55.78秒

李芯瑤（協恩中學）50米自由泳 25.60秒

鍾詠芯（德望學校）200米蛙泳 2分33.25秒

馬紫玲、文薈喬、林韵晴、梁慇（拔萃女書院）4X50米自由泳接力



女子C Grade

高嘉蓮（香港國際學校）100米蛙泳 1分10.94秒

高嘉蓮（香港國際學校）50米蛙泳 32.86秒*100蛙分段時間

高嘉蓮（香港國際學校）200米蛙泳 2分35.86秒



全場總成績方面，拔萃男書院及拔萃女書院延續連霸走勢。男拔萃以564分、近130分的優勢拋離次席的聖若瑟書院，港九D1學界32連霸；女拔的優勢更明顯，拿下613分，比總亞軍協恩多出229分，同樣以大滿貫姿態創下37連冠。

2025/26港九D1學界游泳總成績（只列前三名）



男子組

拔萃男書院 總分：564 甲組：171 乙組：195 丙組：198

聖若瑟書院 總分：437.5 甲組：151 乙組：145 丙組：141.5

喇沙書院 總分：307 甲組：96 乙組：107 丙組：104



女子組

拔萃女書院 總分：613 甲組：201 乙組：209 丙組：203

協恩中學 總分：384 甲組：125 乙組：124 丙組：135

香港國際學校 總分：280 甲組：104 乙組：90 丙組：86

