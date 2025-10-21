足球︱高普解釋當年拒絕曼聯原因　不排除日後重返利物浦掌帥

利物浦前主帥高普（Jurgen Klopp）開腔談及當年他拒絕繼費格熟後接任曼聯領隊的原因，即使再三表明並不想念教頭的工作，一眾英國媒體仍集中報道他「不排除」有朝一日重返晏菲路掌帥的可能。



高普。（Getty Images）

高普解釋當年為何拒絕曼聯

高普成為Steve Bartlett最新一集podcast節目《Diary of a CEO》的嘉賓，他跟這位英國企業家暢所欲言，並提到2013年他仍是多蒙特主帥時，曾獲曼聯招手接替費格遜，可是最終選擇拒絕紅魔鬼的邀請。

「費格遜爵士退休那年，曼聯找上我。那是個錯誤的時機，我與多蒙特有合約在身，任何球隊也不會去。他們想要一個新領隊，而我是其中一個選擇。」高普說他拒絕了曼聯，「傾談期間有些事情我不喜歡，意念很宏大——『我們會引入你想要的所有球員，我們會買入他，得到他。』我坐在那裏，心裏卻想着：那並不是我心目中的計劃。那是個錯誤的時機，但最重要的是，那並不是我的計劃。」

高普在利物浦經歷9年光輝歲月。（Getty Images）

「理論上」有機會復出當利物浦主帥

他甚至回應假設性問題——假如他是曼聯領隊，「我不會想帶回普巴，他是個非凡球員，但這種事通常都行不通。又或是C朗拿度，我們都知道他跟美斯一樣是全球最佳球員，但重返舊球會從來都行不通。

高普終在2015年當上曼聯宿敵利物浦的主帥，經過9年豐盛歲月，他以「失去能量」為由在2024年夏天離任。之後上任為紅牛集團全球足球主管，他多次表明並不想念領隊的工作，然而高普不排除日後重返利物浦的可能，「我曾說過，永遠不會執教另一支英格蘭球隊。因此如果（有朝一日復出），那只會是利物浦。」

利物浦近期已連輸4場。（Getty Images）

大讚史諾「是個超級好人」 強調：「發展需要時間」

「是的，理論上那是有可能。」高普隨即說出那其實是不可能的種種理由：「我喜歡現在的工作，不想念做教練。不想念在雨中站立兩個半到3小時，不想念一星期出席3次記者會，每星期做10至12次訪問。我不想念這些。」他續稱：「我已經58歲……我不會再做教練，感謝主我不用再做，我只能看看未來會怎樣。」

接替他的史諾首年便為利物浦再次贏得英超冠軍，球隊新一季開季成績亮麗，近期卻遭遇4連敗。高普大讚史諾是個「超級好人」（a super good guy），能帶出球隊最佳一面，又表示二人經常聯絡。對於近期差勁戰績，高普毫不擔心，「改變總會帶來影響，改變總是需要時間……發展需要時間，無人能夠改變這個事實，人們需要時間來適應某些事情，一切都很好。」