英超｜史諾強調利物浦未失信心　稱曼聯防守長傳戰術限制進攻

英超冠軍利物浦在主場以1：2不敵曼聯，遭遇各項賽事四連敗，創下自2014年以來最長的連敗紀錄。不過領隊史諾（Arne Slot）賽後強調，球隊雖陷低潮，但並未失去信心，強調這段時期是他執教生涯中「另一個挑戰」。



加普今仗欠運數次攻門中柱，攻入一球惟未能扭轉敗局。（Getty Images）

史諾表示，先失球令比賽形勢變得艱難：「比賽一開始我們就落後，這意味我們必須承擔更多風險，投入更多進攻球員。當你有六、七個傾向進攻的球員在場時，防守死球的結構難免會受影響，這或許是我們再度被角球攻入的原因之一。」

史諾認為利物浦初段失守，令比賽發展更有利曼聯專注防守。（Getty Images）

他坦言曼聯的戰術亦令比賽更具挑戰性：「對方採取低位防守，加上大量長傳，令我們的進攻空間受到壓縮。不過，如果有人在賽前告訴我，我們在這樣的比賽中能創造這麼多機會，我也不會相信。可惜足球有時就是這樣，我們有足夠機會入更多球，但最後還是輸了。」

對於連敗是否動搖信心，史諾則仍然樂觀：「我看不到球隊有失去信心的跡象。過去幾場聯賽我們都創造了很多入球機會，只是結果不理想。只要我們維持這種表現，再在細節上改進一點，勝利自然會回來。」他補充說：「身為教練，挑戰永遠存在。剛開始執教已需要贏波，之後到更大的球會又會面對更多質疑，如今經歷四連敗，這同樣是一種挑戰。足球就是不斷面對挑戰的過程。」

雲迪積克批評球隊防守集中力不足。（Getty Images）

隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）則批評球隊防守集中力不足：「我們努力扳平，創造了不少機會，但第二個失球實在太鬆散。我們的節奏太急，未能保持冷靜。曼聯雖然沒有太多控球，但防守得非常穩。我們必須汲取教訓，團結起來，球員、球迷、整個球會都要一起面對這段艱難時期。」

利物浦接下來將在周三（22日）深夜作客法蘭克福，爭取在歐聯賽場止血。