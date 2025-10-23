亞冠盃2大埔硬撼北京國安HOY免費直播　李志堅：以成績向球迷交代

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，大埔再度在主場出擊，面對今季亞冠二仍未打開勝利之門的北京國安，力爭小組第二勝，HOY 76台今日黃昏將有現場直播。



大埔在亞冠二E組錄得一勝一負，與麥克阿瑟同得3分，以較佳的對賽成績暫列小組次席。大埔今仗旺角場，主場迎戰北京國安，HOY 76台今日下午5:55將有現場直播。

大埔在首場亞冠二曾在主場擊敗麥克阿瑟。（資料圖片／廖雁雄攝）

北京國安在今季亞冠二分組賽未嘗一勝，暫時以1分敬陪末席，國足前鋒張玉寧亦未有隨隊訪港，若然大埔今仗再下一城，對晉級形勢頗為有利。大埔主帥李志堅直言，代表香港出戰亞洲賽，必須盡全力表現自己，「亞冠二沒有弱旅，加上每場戰果影響香港球隊參加亞冠二的隊數。作為一支代表香港的職業足球隊，我們重視每一場的表現，以成績向公眾、球迷交代。」

大埔首戰主場力克麥克阿瑟，門將謝家榮認為今仗一切也有可能，「港超球隊以往未曾贏過澳職球隊，我們在第一場做到了，大家都知道北京有實力，但甚麼都有可能發生，我們目標是晉級。」