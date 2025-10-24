歐霸｜森林換帥戴治首戰即退波圖　球員士氣大振　球迷重拾激情

英超球隊諾定咸森林昨晚（23日）在歐霸盃首階段主場迎戰波圖，憑基比斯韋特及伊戈捷西斯各射入一球十二碼，以2：0擊敗對手，令新帥戴治上任後首場即打響頭炮，亦是球隊自繼英超開鑼日以來再次取得首場勝仗。



森林開賽即展現出積極態度，陸續憑前場壓逼製造威脅。上半場中段，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）在禁區內被侵犯後親自操刀命中，為主隊先開紀錄。下半場波圖加強攻勢，一度把皮球送入網窩，但經VAR覆核後因越位在先被判無效。戰至末段，森林再憑伊戈捷西斯（Igor Jesus）博得十二碼，他冷靜射入，鎖定2：0勝局。

伊戈捷西斯再度建功。（Getty Images）

這場比賽不僅為森林帶來久違的勝利，更標誌着換上曾是青訓成員的戴治（Sean Dyche）執教後重新出發。對於久別重返城市球場（The City Ground）的戴治而言，確實是感觸良多：「我等了很久，作為年輕球員時只想穿上這件球衣。如今能以主帥身分回來，感覺十分特別。我站在場邊刻意讓自己慢下來，好好記住這一刻。人生很多重要時刻都轉瞬即逝，而這次我想真正地感受它。」

戴治是森林的青訓產品。（Getty Images）

戴治接掌後球隊改用四人防線，讓後防更穩固，更是球隊自四月以來的首場正式比賽未有失球。他賽後坦言，最令他欣慰的是球迷的熱情支持：「你未必聽得清他們每一句說話，但能感受到那些聲音是正面或是負面。森林的球迷一向公平，只要看到球員為球隊拼盡、懷着自豪地作賽，他們就會接受。」

主將基比斯韋特重拾笑容。（Getty Images）

功臣基比斯韋特則直言，勝利為更衣室注入了久違的活力：「這幾個月真的很艱難，表現也不理想。新教練上任後帶來了明確方向和正面能量，整個氣氛變得積極得多，這功勞屬於他。」

森林球迷久違地再嘗勝利滋味。（Getty Images）

球迷氣氛亦在一夜之間轉變，他們在比賽後高歌並燃放煙花，低迷情緒已重新變回激情。戴治笑言，希望這份熱度能延續下去，「贏波當然有幫助，但更重要的是建立連結。今晚只是開始，希望這份感覺能愈來愈強。」