網球｜沙特2028年起主辦ATP大師賽　進一步鞏固國際網壇地位

男子網球ATP巡迴賽將有歷史性改動，沙特阿拉伯將於2028年起舉辦一站新增的大師賽，是自1990年大師賽系列創立以來，首次將這項1000分賽事擴充至合共十站。



男子網壇「一哥」艾卡拉斯。（資料圖片/Getty Images)

大師賽是巡迴賽中僅次四大滿貫及總決賽的賽事，現時由9站組成，分別是印第安韋爾斯、邁阿密、蒙地卡羅、馬德里、羅馬、加拿大（多倫多或蒙特利爾）、辛辛那堤、上海及巴黎。ATP 已確認計劃於2028年增設沙特大師賽，成為第十站賽事，預計規模為56人簽表、為期一星期，具體日期與地點仍待公布。

ATP主席Andrea Gaudenzi強調，顧及球員反映比賽負擔過重的聲音，這項新賽事將與蒙地卡羅站一樣不設「強制參加」條款，以：「球員可以自行安排參賽計劃。我同意現時的休季時間過短，這對球員和球迷來說都不是理想狀況。」

沙特將在2028年主辦一站新增的ATP大師賽。（資料圖片/Getty Images）

外界亦關注賽期會否與其他地區賽事衝突，Gaudenzi坦言「無論何時公布都難免令部分地區不滿」。事實上，一月向來是澳洲網球公開賽的備戰期，相信賽事安排在二月的機會頗高，因為可以與現有的多哈和杜拜站賽事組成中東賽期，而球手亦可以選擇到南美參加泥地賽事。

新賽事的獎金方面，將遵循ATP對大師賽的最低標準，以巴黎大師賽為例，總獎金大約為612萬歐元（約5500萬港元），今年印第安韋爾斯主辦有提供額外獎金，但這在大師賽系列中並不常見。另外，現時有7站大師賽採用12天賽程，但已被證實不受球員歡迎，沙特站預計會將賽程壓縮到一星期內完成，被視為對現時漫長賽期的回應。

沙特在去年主辦了Next Gen ATP總決賽。（資料圖片/Getty Images）

這項新增賽事的誕生，標誌了沙特繼舉辦WTA女子總決賽及Next Gen ATP總決賽後，進一步鞏固其在國際網壇的地位。該國公共投資基金（PIF）亦已成為ATP與WTA官方排名的冠名夥伴，並連續兩年舉辦了「六王滿貫」表演賽，吸引了艾卡拉斯、冼拿、祖高域等頂尖球星參與。