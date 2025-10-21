網球一姐莎巴蘭卡首訪港　深愛老虎展溫暖笑容　期待來港獻技

女子網球世界第一莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），戰畢武漢公開賽後來港出席私人活動，同時把握機會在香港忙裏偷閒。

WTA年終賽仍未開始，莎巴蘭卡提前鎖定年終世界第一，四大滿貫全數殺入最後四強，並在美國公開賽封后，即使她坦言經歷成功的一季，但面對緊密的賽程仍有不少挑戰。

攝影：廖雁雄

場地提供：香港麗晶酒店



即使在武漢公開賽四強不敵皮古娜（Jessica Pegula），莎巴蘭卡提前鎖定「一姐」席位。這名27歲的白羅斯球手把握年終賽前的空檔，早前來港出席私人活動。首次訪港的莎巴蘭卡與卡蓮絲卡雅（Anna Kalinskaya）一同遊覽香港，更前往南丫島一嚐海鮮。

「這是我第一次來到香港，像是所有人都喜愛這座城市，這裏是融合了大自然與現代化的大城市，20分鐘內可到達不同地方，這很瘋狂。雖然我在香港的時間不長，我已經愛上這裏，希望未來有機會在香港打比賽。」莎巴蘭卡在維港景色映照下，談及對香港的感受。

網球一姐莎巴蘭卡首次訪港。（廖雁雄攝）

莎巴蘭卡深受中國球迷愛戴，她的收穫豐富，內地球迷贈送不少與老虎相關的禮物，當中包括老虎「Labubu」，「我非常享受在中國打波，她們擁有世界上最好的球迷，他們創意無限，他們送上老虎相關的東西，我拿着一大袋禮物離開武漢。」

莎巴蘭卡的外號是「老虎」，在網球場上人如其名，氣勢凌厲。訪問當日，收起「老虎」的一面，笑容滿面。莎巴蘭卡左前臂有老虎的紋身，代表她在場上的鬥志外，同時寓意她的生肖﹑1998年正是虎年。莎巴蘭卡與老虎彷彿劃上等號，連訪問當日她都穿上虎紋長褲，原來她至今都未看過老虎的真身，一直未有機會與老虎合照，她更打趣說：「我擔心牠們看到紋身會有誤會...」

莎巴蘭卡左前臂有老虎的紋身。（廖雁雄攝）

即使2025年賽季仍未結束，但莎巴蘭卡渡過豐收的一季，四大滿貫有3個躋身決賽，在美網順利封后，連續兩年成為年終世界第一，莎巴蘭卡當然滿意今季的成績單，「這是我生涯中最佳的一季，我無法相信今季如此成功，再度以年終世界第一結束球季對我意義重大，這是我一直努力的原因。」

莎巴蘭卡今次四大滿貫均打入四強，美網更高舉錦標。（Getty Images）

莎巴蘭卡的賽季非一帆風順，之前因傷退出中國公開賽，每次決定退賽，她也經歷不同的內心掙扎，「每次退賽都是逼不得己，心理上承受不少壓力，腦裏有不少聲音，既會自責，又會擔心自己能否及時回復狀態，所以每個決定都不容易，但有時候需要顧及身體，休息只是為了走得更遠。」

女子網球賽季由1月開始，直至11月的年終賽完結，一連10個月的賽程愈來愈緊密，不少球手對此發表意見。莎巴蘭卡坦言賽程「瘋狂」，不斷在高強度﹑高壓力的情況下作賽，身心俱疲，總有一天會受傷，有時也要為健康而忍痛退賽，因為球迷希望看到是高水平的比拚，而非兩名受傷球手在場上受苦。

網球賽季愈來愈長，莎巴蘭卡認為有時需要忍痛退賽，好好保護自己。（Getty Images）

莎巴蘭卡將在12月與基域奧斯上演「性別之戰」（Battle of the Sexes），她對自己充滿信心，笑言她找來祖高域備戰，並指對方要加緊練習。

莎巴蘭卡與名宿阿加斯一同來港出席活動。（廖雁雄攝）

來自俄羅斯的卡蓮絲卡雅同樣首次來港，更與香港小球手交流，她將會出戰下星期的WTA香港公開賽，訓練基地在美國邁阿密的她表示，香港天氣與當地相若，早已適應在炎熱下出戰。卡蓮絲卡雅與香港出生的澳洲球手韓天遇（Priscilla Hon）份屬好友，她期待對方帶她遊覽香港。