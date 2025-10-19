網球｜冼拿「六王滿貫」挫艾卡拉斯封王　祖高域退賽雙手合十致歉

意大利好手冼拿（Jannik Sinner）在沙特阿拉伯舉行的「六王滿貫」（Six Kings Slam）表演賽中，以6：2、6：4擊敗西班牙「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），衛冕冠軍，並贏得高達600萬美元（約4660萬港元）的總獎金。



冼拿獲得「六王滿貫」冠軍。(Getty Images)

兩人今季瓜分四大滿貫，今場冼拿甫開賽即成功破發，首盤迅速拉開差距，表現近乎完美。第二盤戰況稍見膠着，但他在第7局再度破發，最終直落兩盤勝出。冼拿賽後笑言：「我希望自己能在每個地方都打成這樣！能與艾卡拉斯這樣的對手比賽，是榮幸也是動力。我們在場上是競爭對手，但在場下是朋友，這段友誼十分特別。」

艾卡拉斯則坦言對手表現出色：「當冼拿打出這種水準時，任何人都難以應付。這樣的比賽反而激勵我回到訓練場，努力變得更好。有時他很令人苦惱，但他確實推動我進步。」他又提到兩人場下的關係：「我們經常私下聯絡、互相祝賀，有些人認為兩個網球員互相競爭時不能成為朋友，但我認為是可能的。」

艾卡拉斯與冼拿。(Getty Images)

季軍戰方面，塞爾維亞名將祖高域（Novak Djokovic）在與美國球手費斯（Taylor Fritz）的比賽中，苦戰75分鐘後以6：7（4：7）失掉首盤後，因左腿不適直接走向費斯握手宣布退賽。祖高域雙手合十向觀眾致歉說：「對不起各位，這是我打過最漫長的一盤之一，實在無法再堅持下去。感謝利雅得的熱情，希望明年有機會再回來。」

祖高域向觀眾雙手合十致歉。 (路透社)

祖高域在季軍戰中途退賽。 (路透社)

「六王滿貫」是沙特主辦的邀請賽，賽事雖不列入ATP積分或官方對賽紀錄，但單是出場費已達150萬美元，冠軍額外再有獎金450萬美元，連續兩年都能吸引到頂級球手參賽。