英超｜沙拿社交媒體刪除「利物浦球員」簡介　時機敏感惹球迷猜測

利物浦球星穆罕默德沙拿近期發揮欠佳，場上場下舉動更引來球迷熱議。這位33歲埃及翼鋒在球隊周中歐聯以5：1大勝法蘭克福後，突然將社交媒體帳號中有關球會的簡介刪除，時機相當敏感。



沙拿在最近歐聯中被批評「獨食」。（Getty Images）

沙拿（Mohamed Salah）今季12場比賽錄得3球及3次助攻，整體表現亦似是有所滑落，早已引來球迷討論。主帥史諾（Arne Slot）在對法蘭克福的歐聯中再將他列作後備，由新援域斯（Florian Wirtz）夥拍阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）及艾基迪基（Hugo Ekitike）攻堅。沙拿直到74分鐘才後備登場，雖然上陣時間僅16分鐘，仍錄得3次射門，與艾基迪基並列全隊最高。不過，他在一次大好機會中選擇窄位起腳而沒有橫傳予域斯，再度備受批評。

教練史諾連續兩場歐聯收起沙拿。（Getty Images）

史諾賽前受訪時承認，決定讓沙拿坐板凳「並不容易」：「每次排陣都很困難，因為我有太多優秀球員。這次主要是考慮對手踢法，以及我們中場人手變動的需要。」

比賽結束後，沙拿修改了其X（前Twitter）帳號，在個人簡介中移除了「利物浦球員」的字句，並刪去身穿紅軍球衣高舉英超獎盃的封面相片，改成與兩名女兒度假的合照。此舉在球隊近期表現欠穩、他個人又連續兩場歐聯被列作後備的敏感時機出現，格外引人關注。

利物浦將於周日（26日）重返英超賽場作客賓福特，由於伊沙克及費林邦雙雙受傷，史諾或需重新考慮是否起用沙拿回歸正選陣容。