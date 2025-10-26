乒乓．WTT倫敦賽｜黃鎮廷杜凱琹混雙奪銀　決賽負中華台北組合

香港乒乓球代表黃鎮廷／杜凱琹在英國出戰WTT倫敦球星挑戰賽，周日在混雙決賽面對中華台北組合林昀儒／鄭怡靜，雖然首局先下一城，但遭對手連贏3局反勝，獲得賽事亞軍。



香港乒乓球代表黃鎮廷／杜凱琹（右）在英國出戰WTT倫敦球星挑戰賽，混雙決賽面對中華台北組合林昀儒／鄭怡靜。

黃鎮廷／杜凱琹是賽事2號種子，二人順利連過3關晉身決賽。中華台北組合林昀儒／鄭怡靜為非種子，他們在4強以3：1擊敗頭號種子、日本的張本美和／松島輝空組合。

首局港隊組合入局較快，以11：8先下一城，中華台北組合隨即以一局11：9回敬扳平，再以11：7拿下第3局反超前。林昀儒／鄭怡靜愈戰愈勇，第4局曾以7：2領放，戰至10：6勝利在望之際，港隊組合發力連追3分，惟仍以9：11飲恨。

黃鎮廷／杜凱琹終以局數1：3（11：8、9：11、7：11、9：11），與冠軍擦身而過。黃鎮廷繼男雙後，在今次賽事奪得第二面銀牌。