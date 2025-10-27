英超｜阿仙奴鬥去季失分對手四連勝　兩大武器助多搶10分穩坐榜首

英超阿仙奴繼續展現良好氣勢，昨晚（26日）於主場小勝水晶宮，相反利物浦、曼城、車路士在今輪全數落敗，令「兵工廠」以四分優勢續居榜首。雖然聯賽僅踢了九輪，但球隊已完成作客曼聯、利物浦與紐卡素，以及在主場迎戰曼城，難怪被外界認為是今季奪冠熱門。



伊比爾治伊斯以「飛將軍」姿態抽入漂亮一球。（Getty Images）

阿仙奴憑倒戈的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）攻入全場唯一入球，小勝水晶宮並錄得英超四連勝，連同之前分別擊敗紐卡素、韋斯咸及富咸，阿仙奴在去季的相同賽事中只得二和二負，相比之下足足多搶了十分，亦顯示了球隊更見成熟和穩定。

領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後直言，這場勝仗「比任何一場都重要」，特別是在主要對手接連失分下，阿仙奴能把握機會擴大差距。他強調：「我們位置不錯，這歸功於球員的穩定表現，但這只是提醒我們要繼續做對的事。」

阿仙奴今季防守十分穩健。（Getty Images）

九場聯賽六場零失球

球隊今季的其中一個成功關鍵是防線表現穩定，聯賽戰罷九輪有六場保持不失，僅失守三次，均是聯賽最佳。中堅拍檔加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）與威廉沙列巴（William Saliba）表現穩如泰山，配合門將大衛拉耶（David Raya）冷靜指揮後防，使對手往往難以製造威脅。前球員禾確特賽後於《BBC》點評：「阿仙奴現已成為對手害怕的球隊，不再輕易失球，這是頂級球隊的標誌。」

死球戰術轟11球佔總入球近七成

死球戰術當然是阿仙奴的另外一大致勝武器。他們今季聯賽累積攻入16球，當中多達11球是來自角球或罰球，是全英超最多，佔總入球近七成，更被外界半戲虐地形容為「set-piece FC（死球球隊）」。布卡約沙卡（Bukayo Saka）與迪格蘭賴斯（Declan Rice）的精準傳送，配合加比爾為首的高空威脅，往往使對手難以防範。另一前阿仙奴球員Ellen White亦形容球隊現已是一部「難以阻擋的戰車」。

加比爾馬加希斯奮勇攻門後撞向門柱。（Getty Images）

至於昨晚的另一場賽事，曼城作客維拉公園以0：1落敗，射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）連續12場入球走勢終止。哥迪奧拿坦承對手「防守得極好」，他續說：「我們現時的任務不是望向冠軍，而是專注改善自己。」

夏蘭特的連續入球走勢告終。（Getty Images）

曼城在開季9仗已有3場落敗，暫居第5，與榜首阿仙奴相差6分。不過聯賽仍屬非常早段，哥帥強調球隊「仍然有生命力」。