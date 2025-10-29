WTT總決賽2025｜門票資訊+賽程+球員名單　12.10紅館開賽

WTT香港總決賽2025將於12月10至14日在紅磡香港體育館上演，WTT排名頭16的男﹑女單，以及WTT排名前7的混雙再加一對憑外卡入圍的主隊組合，將來港爭奪冠軍。香港混雙組合黃鎮廷/杜凱琹已憑世界排名入圍，王楚欽、孫穎莎、王曼昱及張本智和與張本美和兄妹等好手，皆已取得參賽資格。

本文詳列WTT香港總決賽2025門票詳情，並持續更新參賽球員名單及賽程。



WTT香港總決賽2025幾時舉行？

比賽日期、地點及賽程

比賽將於12月10至14日在紅磡香港體育館舉行，初步賽程如下：

12月10日：男﹑女單16強，混雙分組賽第一輪

12月11日：男﹑女單16強，混雙分組賽第二輪

12月12日：男﹑女單8強，混雙分組賽第三輪

12月13日：男單8強﹑女單4強﹑混雙4強及決賽

12月14日：男單4強及決賽﹑女單決賽

WTT總決賽2025幾時賣飛？

比賽售票方式及詳情

WTT香港總決賽2025將分階段售票。登記成為WTT球迷，可在11月3日上午10:00至11月4日晚上23:59期間，透過UUTIX或貓眼優先購票，Trip.com會員亦享有同等優先購票權。11月5日上午10:00開始則在URBTIX城市售票網公開發售，隨後於11月6日上午10:00在UUTIX、貓眼和Trip.com平台發售。

WTT總決賽2025門票幾錢？

比賽門票價格種類

WTT香港總決賽2025的票價按賽程階段分為三個等級。

階段一：男、女單16強+混雙頭兩輪小組賽

票價：$320、$430、$640、$850、$1350

階段二：男、女單8強+混雙第三輪小組賽及4強

票價：$430、$640、$960、$1180、$1780

階段三：男、女單4強及決賽+混雙決賽

票價：$530、$750、$1180、$1500、$2200

其中最頂級門票「總決賽包廂」與球枱距離最近，購賣「總決賽包廂」的球迷，可通過專用入口，毋須排隊直通賽場。

WTT香港總決賽2025參賽球員？

香港乒乓混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，早前在WTT倫敦球星挑戰賽決賽不敵中華台北的林昀儒/鄭怡靜，奪得亞軍，獲420分WTT總決賽排名分進帳，以總分2370分暫列第4位，與印度組合提早鎖定WTT總決賽資格。

本文持續更新WTT香港總決賽2025的參賽球員名單，比賽共有男單、女單及混雙3個項目。

男單：

王楚欽﹑林詩棟、向鵬（中國）

張本智和（日本）

卡達雲奴（巴西）

菲歷斯勒邦（法國）

莫利加特（瑞典）

女單：

孫穎莎﹑王曼昱﹑陳幸同﹑蒯曼、陳熠、王藝迪（中國）

張本美和、橋本帆乃香﹑大藤沙月（日本）

朱雨玲（澳門）

混雙：

林詩棟／蒯曼（中國）

林鐘勳／申裕斌（韓國）

松島輝空／張本美和（日本）

黃鎮廷／杜凱琹（香港）

Manush Shah／Diya Chitale（印度）

香港混雙組合杜凱琹﹑黃鎮廷獲得WTT總決賽混雙資格。（WTT圖片）

乒乓．WTT倫敦賽｜黃鎮廷杜凱琹混雙奪銀 決賽負中華台北組合