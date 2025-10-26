東亞錦半馬︱林穎璋PB封王　黃卓寧獲女子組第5名同創個人最佳

香港田徑隊派出6位運動員前往中國常州參加今日（26日）舉行的東亞半馬拉松錦標賽，當中林穎璋突破個人最佳成績（PB），以1小時05分07秒奪冠，黃卓寧在女子組亦以1小時16分37秒刷新PB，並獲得賽事第5名。



港隊代表林穎璋在東亞半馬拉松錦標賽封王。

東亞錦半馬林穎璋以1小時05分07秒奪冠

2025常州西太湖半程馬拉松賽事，同時亦是東亞半馬拉松錦標賽及大運河馬拉松系列賽（常州站）。港隊派出3男3女共6位選手參賽，中國選手蔣金志以1小時04分正獲總冠軍，另一選手洪躍以1小時04分29秒獲亞軍，林穎璋以1小時05分07秒獲全場總季軍兼東亞錦標賽冠軍。

林穎璋首次在半馬賽事觸及1小時05分大關，刷新個人最佳時間。目前半馬港績為黃尹雋在2022年寫下的1小時04分30秒。另外兩位港隊代表紀嘉文以1小時10分07秒獲第7名，

莊司暘以1小時10分54秒得第10名。

黃卓寧獲女子組第5名同創個人最佳

女子組方面，3位港隊代表亦跑出不俗成績，當中黃卓寧以1小時16分37秒刷新個人最佳時間得第5名，屈旨盈以1小時19分04秒獲第9名，尹詩慧以1小時19分29秒寫下PB得第10名。

東亞半馬拉松錦標賽港隊代表成績

男子組：

林穎璋 1小時05分07秒（PB）／冠軍

紀嘉文 1小時10分07秒／第7名

莊司暘 1小時10分54秒／第10名



女子組：

黃卓寧 1小時16分37秒（PB）／第5名

屈旨盈 1小時19分04秒／第9名

尹詩慧 1小時19分29秒（PB）／第10名

