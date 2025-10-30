英格蘭聯賽盃｜利物浦輪換出局　史諾稱正確：不會因輸波改變想法

英格蘭聯賽盃16強，利物浦在主場以0：3不敵水晶宮，近七場比賽輸足六場，情況水深火熱。不過領隊史諾（Arne Slot）賽後強調，大幅度輪換陣容是早已決定好的計劃，不會因為落敗而後悔。



英格蘭聯賽盃 利物浦0：3水晶宮。（Getty Images）

與上周末英超不敵賓福特的陣容相比，史諾今場正選名單作出多達十個調動，派出三名青訓新星擔正，另有五名年僅18歲或以下的球員坐在後備席，雲迪積克、沙拿、域斯、蘇保斯拉爾及加普等主力悉數缺陣。結果水晶宮憑伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）在上半場梅開二度，尾段再由耶利米賓奴（Yeremy Pino）埋齋，而有小將Amara Nallo在79分鐘直接領紅的利物浦淨吞3蛋黯然出局。

史諾坦言理解外界批評，但堅持這樣的取態有傳統根據：「這間球會一直把聯賽盃視為年輕球員的舞台，今場的決定是正確的，輸波不會改變我的想法。」他補充指，球隊在短短七日內要接連面對三場硬仗，體能與輪換安排極為艱難：「我們上周（歐聯）作客德國，兩日後（英超）已可看到球員疲態。現實是，我們的陣容厚度未必如外界想像般深。」

然而外界聲音普遍認為，史諾的言論更像是推搪，前利物浦球員禾諾克（Stephen Warnock）直言：「這是冠軍級球會，卻在抱怨賽程頻密，這是你早已知道會發生的事，這說不過去。如果你承認陣容不夠強，那就是夏天轉會策略的問題。」前蘇格蘭國腳Pat Nevin則認為，史諾以行動證明聯賽盃「不是優先項目」。

水晶宮主帥加士拿（Oliver Glasner）就認為，如果稱這個利物浦陣容「弱」是種不尊重的行為：「祖高美斯踢過英格蘭國家隊、遠藤航為日本上陣了不知多少次、阿歷斯麥亞里士打是世界盃冠軍、費達歷高基艾沙是意大利國腳。這仍是一支實力強大的球隊。」

對利物浦來說，聯賽盃出局或許不是惡夢的終點，因為未來十日將仍然繼續有魔鬼賽程在前方：11月1日主場鬥阿士東維拉、3日後繼續主場迎戰皇家馬德里、休息5日後要作客惡鬥曼城，在國際賽期前的這一個星期將可能決定球季走向。史諾說：「這會是關鍵一周，我們需要所有球員保持健康。聯賽盃的結果，不會改變我們更大的目標。」