亞冠2｜大埔作客北京國安　HOY免費直播　李家豪：以贏波為目標

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（亞冠2）連續兩日有香港代表出戰，大埔會在今日（6日）作客北京國安，全力搶分繼續力爭出線資格，HOY 76台今晚8時10分現場直播。



今仗將會是大埔與北京國安連續兩輪碰頭，上輪大埔在旺角大球場出擊，一度領先2：0下遭反超前，最終憑馬卡雷拿在完場前建功，以3：3踢成平手。今仗雙方將移師北京工人體育館再決高下，HOY 76台會在晚上8時10分現場直播。

亞冠2：大埔作客北京國安賽前操練。（大埔足球會Facebook）

大埔主教練李志堅在賽前記者會表示，對方剛踢了一場很好的比賽，以4：0擊敗對手（長春亞泰）後信心應該會恢復了一點，但「對我們來說不管對手是怎麼樣的，最重要還是做好自己。」李家豪則形容對方主場氣氛很好，呼籲香港球迷支持：「大埔會以贏波為目標，報答球迷，為香港創造歷史，足球沒有事情是無可能。」

亞冠2：大埔作客北京國安賽前記者會。（大埔足球會Facebook）

大埔在亞冠2分組賽首3輪比賽獲勝和負各一，憑對賽成績暫列E組第二，以1分落後榜首的河內公安。北京國安則3仗未嘗勝利之門，暫時以2分敬陪末席。