港足｜足總公布啟德主場鬥新加坡 搶友賽柬埔寨門票可享限量福利
撰文：威廉神
出版：更新：
香港足球代表隊在11月會有兩場比賽，首先在11月13日（星期四）於香港大球場友賽柬埔寨，然後在11月18日（星期二）移師啟德主場館，出戰亞洲盃外圍賽鬥新加坡的關鍵一戰。香港足總昨晚（30日）宣布售票詳情。
港足在亞洲盃外圍賽第三輪C組，與新加坡同樣4戰得8分，由於按規則將優先計算對賽成績，因此11月18日一戰只要能在對手身上全取3分，就肯定可以晉身決賽周。在這場關鍵比賽之前，港隊首先安排友賽柬埔寨，作為最後備戰。
足總在社交網站發文表示，對新加坡比賽「關乎小組首名出線，誓要主場全取三分！齊集大球場與啟德主場館，一齊撐港隊出線！」
香港對柬埔寨的友賽何時舉行？
比賽將於2025年11月13日（星期四）晚上8時，於香港大球場上演。
香港對柬埔寨的友賽門票何時開售？
門票將於2025年10月31日（星期五）中午12時起發售，銷售平台為Ticketflap 網上購票平台。票價方面，正價門票為160元，特惠票40元。
另外足總公布「限購福利」：首500名購買柬埔寨友誼賽「標準門票」之球迷，可優先購買最多2張11月18日主場對新加坡之「主場球迷區下層門票」。合資格球迷將於11月3日前收到電郵通知購票安排。
香港對新加坡的亞洲盃外圍賽何時舉行？
比賽將於2025年11月18日（星期二）晚上8時，於啟德主場館上演。
香港對新加坡的亞洲盃外圍賽何時開售？
優先預購為11月4日（星期二），正式發售將於11月7日（星期五）起，銷售平台為Ticketflap 網上購票平台，詳細時間及門票價格尚待公布。
