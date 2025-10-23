亞冠二｜大埔3：3和北京國安　3324名球迷入場　馬卡雷拿梅開二度

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，力爭小組第二勝的大埔在旺角大球場鬥北京國安。今仗在黃昏6時開波，依然吸引3324名球迷入場欣賞這場入球騷。大埔上半場曾經領先兩球，北京國安末段一度反超前，幸好馬卡雷拿再下一城，助大埔追成3：3，各得1分。



亞冠二今輪前錄得1勝1負的大埔，今仗回歸主場鬥北京國安，力爭小組第二勝。大埔由伊高沙托尼擔任隊長領軍，前線由添姆高夫斯基掛帥，配合陳肇鈞﹑馬卡雷拿攻堅。北京國安後防一次「孤寒波」，被大埔的馬卡雷拿在禁區搶去腳下球，再射破北京門將「大細龍門」，17分鐘先開紀錄，加上添姆高夫斯基12碼中鵠，大埔29分鐘領先2：0。

北京國安其後由兩名中堅各建一功，追成2：2。戰至末段，北京國安的安哥拉外援法比奧，禁區內無人看管，一控一射建功，反超前3：2，旺角場中的北京球迷非常興奮，主隊大埔展示韌力，末段狂攻下，由馬卡雷拿快射得手，90分鐘梅開二度，助大埔追成3：3平手，後備入替的保連奴有機會再下一城，惜禁區內起腳斜出，最終握手言和，各得1分。大埔3戰錄得4分，而北京國安則獲2分，未嘗一勝。

澳洲籍前鋒添姆高夫斯基攻入12碼，大埔一度領先兩球。（大埔Facebook圖片）