香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽門票價錢、購票連結 今午3時公開發售

香港足球代表隊將在11月18日（二）晚上8時，於啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽第三輪C組，對新加坡的關鍵一戰。香港足總宣布門票將於指定平台Ticketflap公開發售。



香港隊出戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港與新加坡同樣是4戰得8分，如果同分將會優先計算對賽成績，由於港足作客新加坡以0：0打成平手，因此今仗贏波的一方將篤定成為小組首名出線決賽周。

不過，假如雙方再次賽和，最後一輪香港需要作客印度，新加坡則會回到主場對孟加拉，對港足來說今仗勢必以全取3分為目標。另外在這場「生死戰」前，港足會先在11月13日，於香港大球場友賽柬埔寨作最後備戰。

亞洲盃外圍賽第三輪C組積分榜

1 香港 ／4戰 2勝 2和／8分

2 新加坡／4戰 2勝 2和／8分

3 孟加拉／4戰 2和 2負／2分

4 印度 ／4戰 2和 2負／2分

香港隊出戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

港足在這場意義重大的比賽，將再次坐陣啟德主場館，不少球迷都熱切期待入場打氣，足總昨晚亦宣布門票公開發售的安排。

香港對新加坡｜比賽何時舉行？

比賽將於2025年11月18日（星期二）晚上8時，於啟德主場館上演。

香港對新加坡｜門票何時發售？

正式發售將於11月7日（星期五）起，銷售平台為Ticketflap 網上購票平台。

購票連結：https://www.tickets.hkfa.com/zh-hant/ *編按：平台亦同時發售11月13日（四）香港對柬埔寨之友賽門票

香港對新加坡｜門票票價及種類？

•⁠ ⁠主場球迷區（下層門票）：港幣 $200

•⁠ ⁠主場球迷區（上層門票）：港幣 $80

•⁠ ⁠普通門票（下層門票）：港幣 $200

•⁠ ⁠普通門票（上層門票）：港幣 $150

•⁠ ⁠普通門票（上層門票）：港幣 $80

•⁠ ⁠作客球迷區（上層）*：港幣 $150

每次交易購票上限為最多6張門票，Ticketflap會收取每張門票手續費港幣 $30。

* 作客球迷區門票須主動向新加坡足總查詢，購票平台並無提供該選項。

香港對新加坡座位表。（香港足總Facebook）

香港隊出戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片／梁鵬威攝）