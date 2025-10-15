香港對孟加拉｜前港足中場賽後點評　球員能力特點是否用得恰當

港足於亞洲盃外圍賽第三圈主場遭孟加拉逼和，雖然仍握有出線主動權，但球迷賽後都持續議論主教練韋斯活的排兵布陣和戰術調配。

現時在港超球隊冠忠南區教練團擔任助教之一的前港隊中場鞠盈智，昨晚亦有在啟德現場觀戰，賽後發帖寫下數點觀察，指「不理解教練用球員的選擇，懷疑他是否了解自己球員的能力與特點」，獲得不少球迷認同。



今年全職擔任南區助教的前港隊中場鞠盈智，在港足賽和孟加拉賽後於網上分享了數點觀察。（資料圖片）

鞠盈智賽後在社交平台表示，因為上教練班的關係要分析比賽，所以現場觀看了昨晚港隊的比賽。他表示對於港隊主教練的戰術安排，他不作過多評價，不過對於教練用球員的選擇表示不理解，懷疑教練是否了解自己球員的能力與特點。

周緣德是否適合港隊自由人踢法，是鞠盈智也是球迷間的一大疑問。（袁志浩攝）

和不少球迷和球評一樣，鞠盈智首先探討韋斯活一直使用的自由人戰術。鞠盈智指出自由人戰術目的，是進攻時中場多一名球員來組織用波，但比賽過程反映出港隊進攻時很少經過中場組織進攻；而且擔任自由人的球員選擇是否恰當亦是問題，近期以周缘德出任此職，但他是一名防守球員，做不到組織傳球那一種中場的作用。鞠盈智質疑，為何不出正宗中場球員去踢這個位置？

港隊將擅於助攻的兩閘陳晉一及茹子楠內收協防，寧願將中堅推上中場，是否一種浪費。（梁鵬威攝）

此外陳晉一和茹子楠的特點是上前助攻能力強，教練反而安排他倆進攻時留在後場防守，浪費了球員的能力也浪費了一種進攻手段

更值得留意是鞠盈智指出，不知道韋斯活是不是不喜歡自己的中場球員，因為周缘德是後衛又讓他踢中場，劉家喬是前鋒又讓他踢中場，祖連奴是前鋒也讓他踢中場，孫銘謙是邊路球員，如出場還是踢中場，反而黄威這些本來是中場的球員他很遲才起用，另一中場陳肇鈞更連出場機會都沒有。鞠盈智認為，陳肇鈞反而最適合用於昨晚這場比賽。

中場陳肇鈞未獲港足主帥韋斯活重用，是鞠盈智提出的一大疑問。（資料圖片／高詩琦攝）

最後他亦指出，港隊最後一道防線不是葉鴻輝把關，總是少一些安全感。他表示：「不是說其他守門員能力不行，只是現在還沒有第二個可以代替阿輝的能力、經驗、氣場同信心。」而今仗表現最佳的是全場球迷，因為營造了完美的氣氛，完美的party。

鞠盈智的賽後點評：