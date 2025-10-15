亞洲盃外圍賽｜港足和孟加拉續居榜首　下輪主場鬥新加坡變生死戰

香港足球代表隊周二（14日）無緣在啟德主場館全取3分，與孟加拉賽和1：1，雖然以8分續居榜首，緊接開賽的同組另一賽事，新加坡作客反勝印度2：1，與港隊同得8分，下輪在啟德主場的賽事即變生死戰。



香港對孟加拉｜港足末段踢少一人遭逼和1:1 45489人入場再創紀錄

港足上場作客熱血反勝孟加拉後，若在主場再下一城的話，出線亞洲盃形勢更佳，惟守衛周緣德76分鐘兩黃一紅被逐，香港隊十人應戰其後戰局扭轉，末段被孟加拉攻破大門，打成1：1平手。

港足在主場與孟加拉賽和1：1。（梁鵬威攝）

新加坡作客印度一仗緊接上演，新加坡雖然在上半場先失守，其後憑韓裔入籍兵宋義勇梅開二度，助新加坡以2：1反勝印度，全取3分，4戰錄得8分，追到與香港隊同分，而港隊以較多得球暫居榜首。

亞洲盃外圍賽C組第四輪形勢



1. 香港 2勝2和0負8分 6入球4失球＋2得失球差

2. 新加坡 2勝2和0負8分 5入球3失球＋2得失球差

3. 孟加拉 0勝2和2負2分 5入球7失球-2得失球差

4. 印度 0勝2和2負2分 2入球4失球-2得失球差



宋義勇梅開二度，助新加坡反勝印度。（AFC圖片）

亞洲盃第三輪外圍賽，每組只得首名可以晉級亞洲盃決賽周，經過4輪後，C組局面勢成港隊與新加坡之爭，兩軍同得8分。根據亞洲盃外圍賽賽制，若兩軍同分的話，先計算對賽成績、對賽得失球差、得球，如若以上3項數據相同的話，才會計算得失球差、得球等。

港足下輪在啟德主場鬥新加坡的戰果，有機會決定出線隊伍誰屬。港足首場亞盃外作客新加坡打成0：0，任何一方在啟德取勝的話累積11分，對賽成績錄得一勝一和，必定比對方好，即使最後一輪落敗也不會影響局面。若然港足在主場再以0：0賽和新加坡，兩軍兩輪以同樣比數和波，在對賽數據上未能分出高下，屆時需視乎最後一輪賽果，或有可能以得失球差決定出線資格誰屬。