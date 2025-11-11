全運會2025｜U22港籃力戰23分負上海　吳委峻哀兵上陣轟最高分

香港U22男子籃球隊今晚（11日）在紅磡香港體育館登場，壓軸登場與上海隊上演首場分組賽，港隊首節一度領先，惜其後以62：85不敵對手，未能取得今屆全運會首勝。



在紅磡香港體育館舉行的U22男子籃球分組賽，香港隊主場出擊，首場被編排在尾場出戰，周二晚上8時鬥上海，紅館約3成球迷入場，球迷們依然落力歡呼。

即使是周二晚上，仍有不少球迷入場睇波。（廖雁雄攝）

香港隊今場正選派出鍾志榮、翟晉德、吳翊旺、楊博文、吳委峻，面對身形佔優的上海隊，強打內線無優勢，外投是港隊的得分板斧，效力香港金牛的射手吳委峻，第一節手感火熱，射入兩球三分球，貢獻10分，助港隊初段打出一段9：0的攻勢，第一節領先23：22。上海隊在第二節增加防守強度，港隊外投手感冰冷，逾5分鐘僅攻入1分，被對手拉開至雙位數，半場以29：42落後。

上海隊把握身高優勢，以內線為主，彌補外投命中率低的問題，而香港隊在進攻上未能找到太多好的出手機會，第三節中段差距逐漸拉開至18分，港隊最後一節未能收窄比分，結果以62：85吞敗，周四（13日）將再度登場，挑戰強敵北京隊。

射手吳委峻攻入全隊最高的22分。（廖雁雄攝）

U22港籃陣中最健碩的楊博文，今仗同樣吃盡苦頭。（廖雁雄攝）

吳委峻今場攻入港隊最高的22分，這名金牛射手依然不滿意表現，「大家感覺我今場得分很多，但都有點對不起教練團及隊友，他們給予我很多機會，很多攻勢我因為個人理由而選擇自己來，從第二節起很多不合理出手，讓對手很多機會打反擊，這一點我下場需要調整。」

吳委峻指自己今仗不少不合理出手，影響球隊表現。（廖雁雄攝）

吳委峻早於開賽前在社交網站發文，從小養育他的祖母離世，而他因為出戰全運的關係而無法送別祖母，吳委峻坦言心情複雜，說起祖母時一度哽咽，「今場心情很複雜，因為賽前我阿嫲就走了，腦海彷彿一切空白，不能運作，所以或多或少因為自己的情緒影緒球隊發揮。」

香港隊以23分不敵上海隊，吳委峻認為雙方差距不如分數般大，「其實都是心態問題，對方很高很大隻，只要我們運用多點技術、心思去打，加上隊中幾名職業球員，要不是今日自己受個人理由影響，減少隊員出手機會，我們都有力一拚。」

吳委峻。（廖雁雄攝）

香港隊今場命中率約3成，第二節被打出6：20成為關鍵，港隊主教練朱加勤指對抗身形佔優的上海隊，球隊體力消耗頗大，正如隊長楊博文經常參與防務，消耗體力後影響外投命中率。朱加勤透露，球隊有圍繞楊博文製訂戰術，但今場未能運用，他直言在戰術上留有一手，在周六對四川一仗才使用。