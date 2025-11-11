全運會女排︱朱婷轟70分領河南3連勝　獨力領魚腩部隊變爭標份子

全運會2025女子排球（女排）項目在澳門上演，朱婷首度亮相賽事主賽圈成為最大焦點。這位世界級大槌未有令大家失望，帶領河南在分組賽3戰3勝，令這支昔日全運「魚腩部隊」搖身一變為有力爭牌的強隊。



全運會女排︱朱婷領河南在分組賽3連勝。（全運會）

朱婷首度亮相全運決賽階段 妹妹朱佳薈未亮相

在意大利打職業聯賽的朱婷，為戰全運已在10月21日從意大利回國，為再次代表河南女排備戰。今次是朱婷第3次出戰全運，對上兩屆朱婷均以河南代表團旗手身份亮相，可是2017年那屆在比賽地雲南出現較嚴重高原反應，河南女排亦未能晉級主賽圈。2021年朱婷終領河南女排突破資格賽，成功闖入主賽圈，卻因手腕傷患未能再落場。

今屆是這位世界級大槌首次正式踏上全運會決賽階段賽場，11月7日首場分組賽便要硬撼上屆冠軍天津女排，朱婷38次起手扣球，23次成功得分，加上4次攔網得分，個人獨得27分，領河南以3：0（25：21、25：15、25：22）爆冷擊敗有李盈瑩、王媛媛兩大國家隊主力在陣的天津。

全運會女排︱河南女排擊敗四川。（全運會）

3戰狂轟70分領河南女排分組賽全勝

第二戰對雲南，朱婷起手增至53次，同時失誤增至4次，但仍22次扣球得分，加上3次攔網和1次發球得分，全場得26分，帶領河南以局數3：1再贏一仗。周一對四川一仗朱婷再次登場，即使得到17分不及前兩仗，足以助球隊以3：0勝出，A組分組賽3戰全勝，晉身8強機會高唱入雲。

對於河南隊在今屆分組賽3連勝，朱婷直言「有點驚喜」，指出：「焦指導（河南隊主教練焦帥）帶隊很多年了，其實我們運動員條件都很好，身高很高，參加全運會對她們、對我都是一種成長。我很多年不在河南隊待着，回來之後看見焦指導訓練全程都站着……我覺得他是不容易的，我們能夠取得這個成績，首先應該感謝的是我們的主教練。」

朱婷：「我回來了，就盡量多做一點」

朱婷希望她能夠更好地幫助隊友，「我回來了，場上需要我做什麼，我就盡量多做一點。」朱婷在河南隊頭兩仗，明顯以進攻為主，兩仗豪取53分，到第三場對四川，她明顯稍為轉換角色，多做後排防守，為隊中其他進攻手護航，她謙稱：「我要給二傳和身邊的攻手一些自信，要表現得很強，這樣她們會覺得心裡更安穩一些，但是其實我覺得我做得還不是很好。」

朱婷魅力驚人，河南贏波後，手下敗將四川隊的球員、工作人員、甚至是教練組成員都排隊找朱婷簽名和合照。河南接下來尚有3場分組賽，今日（11日）下午4時對澳門，（周三）12日下午1時對北京，以及14日晚上7時大戰同樣在頭3仗全勝的江蘇。8強階段會由11月17日開始。

全運會2025︱排球比賽何時舉行？

全運會2025排球比賽由2025年10月31日至20日舉行。



重點賽程

11月19日／（1400）女子成年組決賽

11月20日／（1900）男子成年組決賽



全運會2025︱排球比賽什麼地方舉行？

全運會2025排球賽事在多個不同場館上演，女排成年組賽事在澳門威尼斯人綜藝館或澳門東亞運動會體育館舉行；男排成年組分別在江門台山體育館及江門台山新寧體育館舉行；沙灘排球賽事則在香港維多利亞公園舉行。



全運會2025︱排球比賽有哪些項目？

今屆全運會排球項目共誕生面8金牌，包括男、女子18歲以下、20歲以下及成年組，以及男、女子沙灘排球。

