全運會游泳｜何詩蓓200米自由泳第3名入準決賽　初賽輕鬆勝出分組

香港游泳代表何詩蓓（Siobhán Haughey）首度出戰全運會，在今日（12日）早上的女子200米自由泳初賽，游出1分58.98秒獲小組第一，以總成績第三名順利晉級今晚20:04起的準決賽。賽後Siobhan表示很久未有比賽「有少少緊張」，由於今早目標只是入準決賽，因此「不用出盡全力」，正好解釋了時間為何與她保持的亞洲紀錄有段距離。



何詩蓓初戰全運 200自輕鬆晉級今晚準決賽

全運游泳項目第3天，對香港人來說焦點無疑落在何詩蓓（Siobhán Haughey）身上。這個奧運、世錦賽獎牌得主，首度參加全運會，將出戰4個個人項目。

她今早在200米自由泳初賽第3組登場，Siobhan在第4泳道出戰，項目亞洲紀錄正是她保持的1分53.92秒。何詩蓓在50米以27.5秒率先觸池，並以由頭放到尾姿態獲小組第一名，時間為1分58.98秒。（分段時間：27.5秒／57.69秒／1分28.28秒／1分58.98秒）。

何詩蓓終以總成績第3名晉身今晚的準決賽，另一港將馬紫玲游出2分00.78秒，總成績排第16，同樣晉級準決賽；王欣桐的成績為2分04.83秒，初賽止步。已在今屆全運400米自由泳贏得金牌的李冰潔，以1分59.02秒、總成績第4名入準決賽。廣東的李家萍游出1分58.78秒，在初賽成績最快，李冰潔的河北隊友馬永慧以1分58.79秒獲初賽總成績第二名。

「好耐無比賽，有少少緊張」

何詩蓓首戰全運會，身經百戰的她也表示有點緊張，「第一場比賽有少少緊張，因為不知道預期會發生什麼事。」她游得相當輕鬆入準決賽，Siobhan稱，「200自是我最喜歡的項目，今早的目標只是入準決賽，不用出盡全力。」

對於初次亮相全運會，她說：「好耐無比賽，有少少緊張。」並指出全運會「好大型、好專業」，但會「當它是普通大型比賽」那樣游，同時知道「觀眾席上有好多香港人」，非常難得。

今次她會出戰4個個人項目，包括50米蛙泳及50米、100米及200米自由泳，何詩蓓指出，「我好少在大比賽游50自，希望睇吓會唔會游到好成績。」

全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？

11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽