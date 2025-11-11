全運會游泳︱何詩蓓首戰全運鬥4項目　孫楊復出失利潘展樂亦亮相

今屆游泳賽事對港人來說最大焦點自然是何詩蓓首次參賽，Siobhan代表香港歷年贏盡奧運、世錦賽等各項大賽獎牌，今次首戰全運會她會出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳4個個人項目。



全運會2025．游泳︱何詩蓓。（Getty Images）

全運會2025︱何詩蓓何時亮相？

11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽



200自金牌大熱 最大對手李冰潔勝出400自

何詩蓓在今屆全運會11月12日（周三）上午將先在最擅長的200米自由泳項目出場，她在2021年東京奧運游出1分53.92秒的亞洲紀錄並保持至今，絕對是今次賽事的金牌大熱門。

全運會200自能夠威脅何詩蓓的泳手不多，水平最接近的相信會是河北的李冰潔，她在今年世錦賽寫下200自個人最佳成績1分54.52秒，而且今屆全運已率先在400米自由泳贏得金牌。

全運會2025．游泳︱李冰潔在400米自由泳贏得金牌。（新華社）

何詩蓓最多或出場12次 17日兩決賽勢上演「一上水又要再出場」

游泳項目的特點就是賽程頻密，何詩蓓參加4個個人項目，如果全數順利晉身準決賽和決賽，便會出場12次。13日（周四）200自決賽後，14日（周五）便會上演另一主項100自初賽及準決賽。

15日鬥完100自決賽，16日更會一口氣參加兩個50米短途項目50蛙和50自，兩個短途項目如果順利的話，11月17日50米蛙泳決賽緊接便是50米自由泳決賽，屆時可望上演「一上水又要再出場」的畫面。比起100自及200自兩大主項，何詩蓓在50米途程優勢較小，但仍具備衝擊獎牌的實力。

全運會2025．游泳︱孫楊復出，400米自由泳得第6名。（全運會）

孫楊復出失利400自得第6 潘展樂汪順領淅江贏接力金牌

中國擁有多位世界級游泳名將，淅江省是盛產泳手的傳統大戶，潘展樂、汪順以外，全運會還有孫楊取得參賽資格，他在周一晚晉身男子400米自由泳決賽，與潘展樂來一場兩代自由泳飛魚大戰。項目亞洲紀錄仍是孫楊保持的3分40.14秒。

可是二人皆未能晉身此項頒獎台。這個途程對「百米飛魚」潘展樂來說有點長，他以3分48.93秒得第5，孫楊以3分49.53秒得第6。18歲山東小將張展碩以3分42.82秒勝出，同時打破世界青年紀錄。

之後潘展樂夥拍汪順和何峻毅、沈加豪，以3分15.01秒為淅江贏得男子4X100米自由泳接力金牌。由於孫楊在初賽有份出場，這面金牌他亦有份分享。孫楊之後還會參加男子200米自由泳賽事，潘展樂會參加男子50米、100米及200米自由泳賽事。

浙江3大星將外，張雨霏會代表江蘇，「蛙王」覃海洋則為上海出戰。

全運會2025︱游泳比賽何時舉行？

全運會2025游泳比賽由2025年11月10日至17日舉行。



重點賽程

11月13日（1913）／女子200米自由泳決賽

11月15日（1900）／女子100米自由泳決賽

11月17日（1905）／女子50米蛙泳、女子50米自由泳決賽



全運會2025︱游泳比賽什麼地方舉行？

全運會2025游泳比賽在深圳大運中心1游泳館舉行。



全運會2025︱游泳比賽有哪些項目？

今屆全運會游泳項目共誕生41面金牌，包括男、女子各20項以及1項混合接力賽。



全運會2025︱游泳比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？

全運會2025游泳比賽門票可通過全運會官網購買，但目前8個比賽日的門票已售罄，官網在各個比賽日的上、下午門票均顯示「暫無可售」。



全運會2025︱游泳賽事有哪些焦點選手？

香港隊

何詩蓓



江蘇隊

張雨霏



浙江隊

潘展樂、汪順、孫楊



上海隊

覃海洋



山東隊

楊浚瑄

