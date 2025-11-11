全運會2025｜李思穎揚威公路賽回歸主場　堅信狀態提升再衝金

港隊單車女將李思穎（Ceci）在粵港澳全運會贏得女子公路賽金牌，成功衛冕，摘下港隊今屆第二金，其後隨即回港，今日（11日）在香港單車館進行操練，準備周四（13日）展開的場地單車項目。李思穎奪金後，以輕鬆心情迎戰今周的場地單車，她更被總教練達海飛盛讚狀態佳，Ceci直言有信心在鑊場狀態更好。



單車向來是香港隊在全運會的「獎牌庫」，港隊「小女車神」李思穎在女子公路賽衝贏對手，成功衛冕，獲得港隊今屆第二面金牌。

李思穎末段衝刺爆贏一眾對手贏得金牌。（全運會）

香港單車隊出戰全運會前再會見傳媒。（趙子晉攝）

香港單車隊戰畢公路賽後，隨即回港備戰周四在將軍澳單車館舉行的場地單車賽事，港隊把握訓練空檔見記者，一眾港將穿上港隊隊衣合照，李思穎更戴着早前的全運金牌，其後與總教練達海飛接受簡單訪問。李思穎在公路賽先奪一金，減輕她不少壓力，「教練說我已完成第一個目標，接下來無論成績好壞，都不需要太在意，以平常心對待未來賽事。」

李思穎攜同日前贏得的全運會金牌。（趙子晉攝）

24歲的李思穎即將出戰女子全能賽及麥迪遜賽，在鑊場再衝金，她與隊友早前在澳洲進行密集式訓練，她有信心在鑊場延續勇態，「這段時間練得很多，自己能力上都有不少提升，要相信自己，有信心今星期的狀態（比公路賽）更好。」Ceci認為，四川車手劉佳麗是全能賽的爭金勁敵，她謙稱奪金機率「50/50」，與公路賽一樣。

根據全運會網站，李思穎將夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜賽，兩人過往多次合作，她們在賽前將與教練商量部署，汲取早前全國賽的經驗，今次在主場出擊可以更加主動，而四川與河南是勁敵。

總教練達海飛對李思穎充滿信心。（趙子晉攝）

達海飛坦言公路賽的金牌得來不易，預料全能賽也是硬仗，這名港隊總教練向愛徒投下信心一票，「4年後再贏（全運會）金牌，奪金永遠都不是易事，公路賽也遇上很多挑戰，在全能賽同樣困難重重，尤其是面對不同的強敵，但她（李思穎）的狀態很多，我與她合作8年以來最好的狀態。」

達海飛賽前為單車隊定下4面獎牌的目標，這名法籍教練指未能在公路賽再添一牌，幸好李思穎為單車隊「開齋」後，隊內士氣不錯，心情較佳下備戰未來賽事，「Ceci拿下金牌，大家帶着笑容備戰，同時證明全隊的狀態，做好與各省隊決一高下的準備。我們在鑊場以3塊獎牌為目標，這當然是挑戰，我們全隊上下已經準備好。」

達海飛賽前為單車隊定下4面獎牌的目標，他指隊員們已準備好接受挑戰。（趙子晉攝）

日前在啟德體藝館落幕的男子手球，吸引不少觀眾入場，李思穎當然希望同樣坐爆單車館，「當我很辛苦的時候，想到很多人為我打氣，我一定要堅持到底，所以希望大家支持我們，尤其是星期一，即使需要上班，都希望可以過來支持香港隊。」達海飛指早在4月的測試賽，當時觀眾不算多，但亦有不少歡呼聲支持李思穎，讓她有額外的動力，達海飛期望全運賽事的歡呼聲比當日強勁10倍。