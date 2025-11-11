全運會何詩蓓︱周三登場門票沽清 北上深圳大運中心泳館交通攻略
撰文：陶嘉心

全運會今屆游泳賽事對港人來說最大焦點是何詩蓓首戰全運，她會出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳4個個人項目，周三（12日）早上深圳大運中心游泳館登場。全運會官網今日（11日）至下周一（17日）整個游泳項目賽期的門票已告售罄，持票的港隊及何詩蓓Fans現場打氣的話，大運中心游泳館交通安排一文看清。
全運會2025游泳項目︱深圳大運中心游泳館在哪？
．深圳市龍崗區青春路200號
全運會2025游泳項目︱香港點去深圳大運中心（游泳館）體育館？
（網約車／的士）
．福田口岸前往/須時約1小時/車費約120人民幣
．皇崗口岸前往/須時約1小時/車費約120人民幣
．羅湖口岸前往/須時約40分鐘/車費約100人民幣
．深圳灣口岸前往/須時約70分鐘/車費約150人民幣
公共交通（鐵路）
．福田口岸出發：福田口岸（10號線）-崗廈北（轉14號線）- 大運（轉16號線）-大運中心站C口 - 步行約14分鐘/全程：約1小時05分
．羅湖口岸出發：：羅湖（1號線）- 老街（轉3號線）- 大運（轉16號線）- 大運中心站C口 -步行約14分鐘/全程：約1小時20分
全運會2025︱何詩蓓何時亮相？
11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽
11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽
11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽
11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽
全運會2025︱游泳比賽何時舉行？
全運會2025游泳比賽由2025年11月10日至17日舉行。
重點賽程
11月13日（1913）／女子200米自由泳決賽
11月15日（1900）／女子100米自由泳決賽
11月17日（1905）／女子50米蛙泳、女子50米自由泳決賽
全運會2025︱游泳賽事有哪些焦點選手？
香港隊
何詩蓓
江蘇隊
張雨霏
浙江隊
潘展樂、汪順、孫楊
上海隊
覃海洋
山東隊
楊浚瑄
