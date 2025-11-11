全運會何詩蓓︱周三登場門票沽清　北上深圳大運中心泳館交通攻略

全運會今屆游泳賽事對港人來說最大焦點是何詩蓓首戰全運，她會出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳4個個人項目，周三（12日）早上深圳大運中心游泳館登場。全運會官網今日（11日）至下周一（17日）整個游泳項目賽期的門票已告售罄，持票的港隊及何詩蓓Fans現場打氣的話，大運中心游泳館交通安排一文看清。



全運會2025．游泳︱何詩蓓。（Getty Images）

全運會2025游泳項目︱深圳大運中心游泳館在哪？

．深圳市龍崗區青春路200號

全運會2025游泳項目︱香港點去深圳大運中心（游泳館）體育館？

（網約車／的士）

．福田口岸前往/須時約1小時/車費約120人民幣

．皇崗口岸前往/須時約1小時/車費約120人民幣

．羅湖口岸前往/須時約40分鐘/車費約100人民幣

．深圳灣口岸前往/須時約70分鐘/車費約150人民幣

公共交通（鐵路）

．福田口岸出發：福田口岸（10號線）-崗廈北（轉14號線）- 大運（轉16號線）-大運中心站C口 - 步行約14分鐘/全程：約1小時05分

．羅湖口岸出發：：羅湖（1號線）- 老街（轉3號線）- 大運（轉16號線）- 大運中心站C口 -步行約14分鐘/全程：約1小時20分

全運會今屆游泳賽事對港人來說最大焦點是何詩蓓首戰全運，她會出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳4個個人項目。（資料圖片/Getty Images）

全運會2025︱何詩蓓何時亮相？

11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽



全運會2025︱游泳比賽何時舉行？

全運會2025游泳比賽由2025年11月10日至17日舉行。



重點賽程

11月13日（1913）／女子200米自由泳決賽

11月15日（1900）／女子100米自由泳決賽

11月17日（1905）／女子50米蛙泳、女子50米自由泳決賽



全運會2025︱游泳賽事有哪些焦點選手？

香港隊

何詩蓓



江蘇隊

張雨霏



浙江隊

潘展樂、汪順、孫楊



上海隊

覃海洋



山東隊

楊浚瑄

