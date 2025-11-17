全運會2025．乒乓球｜孫穎莎連續兩屆決賽落敗　王曼昱女單衛冕

全運會乒乓球單打項目昨晚（16日）圓滿結束，女單決賽由孫穎莎（河北）與王曼昱（黑龍江）連續兩屆會師決賽，結果王曼昱以4：2（7：11、11：8、10：12、4：11、16：14、11：9）勝出並成功衛冕，孫穎莎則再次遺憾摘銀。



孫穎莎出戰女單決賽。（全運會）

兩人是現時WTT世界排名第一、二位，會師全運會決賽可謂是「顛峰對決」，今仗戰況亦相當激烈，撇除第四局以外，各局分數都十分接近。其中在第五局，孫穎莎三度救回決勝分，以16：14追成較接近局數。去到第六局，孫穎莎一度領先8：2，但之後連失八分，雖然第四次救回決勝分，但最終都要輸9：11，以局數2：4落敗。

孫穎莎在第5局打出16：14。（全運會）

分出勝負一刻。（全運會）

今次是孫穎莎第三度出戰全運會，繼2017年得第四及2021年得亞軍後，今次仍遺憾未能首度封后，她在賽後認為自己的表現已有90分，並表示：「上屆我以0：4輸掉比賽，當時局面及形勢較今屆更沒機會。今天雙方都發揮了最好的水平，拋開輸贏，兩人都在賽場上拼盡全力。」她祝賀王曼昱連續兩屆獲得女單冠軍，又指對方同時是她特別尊敬的對手和最好的隊友，會好好總結比賽並快速調整準備出戰團體賽。

今屆乒乓球女單獎牌得主。(全運會)

王曼昱衛冕女單冠軍。(全運會)

銅牌戰方面，陳夢（山東）以局數4：1擊敗朱雨玲（澳門），獲得第三名。

今屆全運會乒乓球已完成單項比賽，接下來會有團體項目繼續上演。