F1拉斯維加斯站｜麥拿侖雙雄賽後戲劇性遭DQ　最後兩站冠軍爭崩頭

昨日（23日）舉行的F1拉斯維加站，在比賽完結後竟迎來戲劇性逆轉，原本穩陣維持爭冠優勢的麥拿侖雙雄， 諾里斯（Lando Norris）及皮亞斯特利（Oscar Piastri）因底板違規雙雙被取消成績，令最後兩站形勢頓時變得風起雲湧。



兩架麥拿侖戰車意外被DQ。（Getty Images）

賽後檢查顯示，兩部麥拿侖的底板防滑板（skid block）磨損過度、厚度低於規例下限，即使諾里斯及比亞斯特利戰車的檢查結果，差距只有0.07-0.12毫米以及0.04-0.26毫米，仍然屬於違規。這情況過去亦曾多次出現在其他車隊，包括今季的咸美頓，以及去年在比利時因底板過度磨損而導致車身過輕被DQ的羅素。

麥拿侖在聲明中指，兩車於比賽期間出現意料之外的「海豚跳」（porpoising），加上賽事練習受天雨及紅旗影響，使賽前資料有限，結果車身下壓情況比預期更嚴重。他們又補充，兩車亦在比賽中受輕微意外損傷，令底板活動增加，最終導致超出磨損限制。國際汽聯亦確認違規屬非故意，惟規例並無其他處理方式，只能按例DQ。

諾里斯的領先優勢大幅減少。（Getty Images）

諾里斯原先在拉斯維加斯站以第二名衝線，賽後失去18分，他坦言：「失去這麼多積分實在是一大挫折。我們永遠都在推高極限，但今日顯然做得不夠好。現在事情已無法改變，唯有專注下一站，盡力爭取最好表現。」皮亞斯特利亦表示，餘下兩站只能「把握機會，做到最好」。

今次DQ事件無疑直接大幅改變車手榜以至最終爭冠形勢，諾里斯的優勢由42分縮至只剩24分，韋斯達賓則一口氣追至與皮亞斯特利同分，正式重返爭冠戰線。卡塔爾站將在11月28-30日舉行，賽季煞科戰的阿布札比站則是12月5-7日，韋斯達賓要在最後兩場平均每站追回12分，挑戰雖大，但已不再是遙不可及。

韋斯達賓正式重燃總冠軍希望。（Getty Images）

最新車手榜前三

1) 諾里斯（麥拿侖）390分

2) 皮亞斯特利（麥拿侖）366分

3) 韋斯達賓（紅牛）366分

