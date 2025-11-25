英超︱愛華頓中場古爾掌摑隊友被逐　領隊莫耶斯竟說感到相當高興

英超深夜曼聯對愛華頓一戰，上半場13分鐘出現離奇一幕：愛華頓中場古爾（Idrissa Gueye）因掌摑隊友米高堅尼，遭球證紅牌驅逐出場。這是英超聯賽有紀錄以來第三次有球員因襲擊隊友領紅牌。

古爾一時魯莽，令愛華頓長達77分鐘需要十人應戰，可是領隊莫耶斯賽後不以為忤，還表示「頗為喜歡」球員之間互相戰鬥。



英超︱愛華頓中場古爾掌摑隊友米高堅尼被逐。（Getty Images）

愛華頓中場古爾掌摑隊友被逐 10人應戰劣勢挫曼聯

古爾與米高堅尼的衝突，源於開賽13分鐘曼聯幾乎由般奴費南迪斯殺入禁區內起腳得手，射門撂門而過，但古爾和堅尼卻初則口角，繼酬動武——米高堅尼兩度用手推向古爾胸口，古爾不甘示弱出手掌摑堅尼，門將比克福特立即站在二人之間勸說，惟古爾仍因暴力行為，遭球證出示紅牌驅逐出場。

少踢一人的愛華頓，隨即陷入劣勢，全場只得2次射門、1次中目標（相對曼聯23射6中），但仍靠達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）29分鐘的入球助愛華頓1：0擊敗曼聯。賽後莫耶斯未有怪責古爾，還表示，「你知道嗎？其實當我的球員陷入爭論時，我是相當喜歡他們這樣做的。我曾說過，希望他們要夠強悍。」

莫耶斯：「當我的球員陷入爭論時，我是相當喜歡的」

「我不想他們接受有人做得不夠好，有人不是在做正確的事，」莫耶斯解釋，「如果你想建立一支勝利之師，那種堅韌和強悍會為我們帶來成績。你必須擁有一班會有那種表現的球員。」

雖然主帥看來不介意，但古爾賽後仍在社交媒體致歉，「我首先想向我的隊友米高堅尼道歉，我為自己的反應負全責。同時我亦想向隊友、職員、球迷和球會致歉。所發生的事情並未反映我為人或我代表的價值觀，就算當時情緒高漲，那種行為也是難以接受的。我會確保它永遠不會再發生。」

英超︱莫耶斯賽後稱不介意球員間爭辯，甚至喜歡他們這樣做。（路透社）

古爾當場向隊友致歉獲掌聲 英超有紀錄以來第三次襲擊隊友領紅

莫耶斯指出，古爾賽後立即在一眾隊友面前親自道歉，並獲得隊友掌聲，「他成熟地站起來承認犯錯，我已接受了，我們會繼續向前。」曼聯主帥阿莫林卻不認為那是紅牌，「我們可以跟隊友爭論，我知道那是暴力行為，球證已作出解釋，但我不同意。」

Opta指出，今次是自2000/01球季有紀錄以來，第三次有英超球員因為襲擊隊友紅牌被逐。 最著名的一次當然是2005年紐卡素的保耶和戴亞互毆，最終雙雙最逐。2008年史篤城對韋斯咸一仗，史篤城的富拿（Ricardo Fuller）亦曾試過掌摑隊長格芬（Andy Griffin）領紅。