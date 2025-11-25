英超︱曼聯不敵10人應戰愛華頓　主帥阿莫林承認「抵輸」

英超深夜上演今輪壓軸戰，曼聯在奧脫福主場迎戰愛華頓，在全場佔優及大部分時間多踢一人之下，卻以0：1敗陣收場。賽後曼聯主帥阿莫林再次重申球隊距離「應有位置」仍然很遠，直言：「他們踢得較好，我們應該落敗」。



英超︱曼聯主場不敵10人應戰的愛華頓，球員都很失望。（路透社）

曼聯全場佔上風 愛華頓13分鐘10人應戰仍贏波

愛華頓由莫耶斯帶領，或許不是容易應付的對手，可是開賽僅13分鐘，愛華頓中場古爾（Idrissa Gueye）便因攻擊隊友米高堅尼，遭球證紅牌驅逐出場。曼聯在77分鐘面對10人應戰的愛華頓，卻未能把握優勢，全場23次射門、6次中框，未能帶來入球。

根夏（Matheus Cunha）因傷缺陣，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）和隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）亦未能把握機會。29分鐘達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）為愛華頓一箭定江山，助拖肥糖作客在少踢一人劣勢下1：0擊敗曼聯。

英超︱曼聯主帥阿莫林承認愛華頓表現較佳。（路透社）

阿莫林：我們距離這球會應有的位置仍然很遠

曼聯在今仗前的5輪比賽，連贏新特蘭、利物浦、白禮頓，之後迫和諾定咸森林和熱刺，紅魔球迷興奮高呼「阿莫林改革成功」，可是阿莫林本人不如球迷樂觀，他在賽後表示，「我們還未成功，甚至尚未達到我們應有的位置去力爭聯賽最佳排名。我們仍有很多工作要做，需要有完美表現才能贏得比賽，我們今天並不完美。」

「過去5個星期，當所有人在讚揚我們的改革，我再次重覆同一番說話：我們距離這球會應有的位置仍然很遠。」總結今場比賽，阿莫林的回應只有「沮喪、失望」這兩個字，坦白承認：「他們踢得較好，我們應該落敗」，隨即補充，「比賽20分鐘對手拿紅牌，這場我們無論如何都需要贏。」

今場落敗後，曼聯以12戰18分排第10位，與排第9的熱刺、排第11的愛華頓及排第12的利物浦同分，下輪更要作客今季狀態大勇︴目前排第5位的水晶宮。