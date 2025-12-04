乒乓｜混合團體世界盃香港不敵日本　今日下午鬥兩場分戰瑞典韓國

香港乒乓代表在成都出戰乒乓混合團體世界盃，昨日（3日）在次階段的八強循環賽中首戰不敵日本，他們在今日會繼續出戰，將分別鬥瑞典以及韓國。



乒乓混合團體世界盃 香港2：8日本。（ITTF）

混合團體世界盃的賽制為「15局8勝」，每場比賽會先進行混雙、女單、男單，然後按情況再鬥女雙、男雙，每場比賽都會打足3局，率先取得8局的隊伍獲勝。

港隊在首階段與中國身處同一小組，雖以局數1：8不敵中國，但最終壓過埃及以小組次名出線。根據賽制，進入八強循環賽後同一小組出線的隊伍不會重複碰頭，惟在小組的對賽成績則會帶到次階段計算。

乒乓混合團體世界盃 香港2：8日本。（ITTF）

乒乓混合團體世界盃 香港2：8日本。（ITTF）

昨日港隊與日本交手，混雙黃鎮廷／杜凱琹先以1：2（13：11、5：11、16：18）憾負松島輝空／大藤沙月，女單朱成竹鬥張本美和同樣先勝後敗輸1：2（15：13、7：11、8：11），之後男單林兆恒以0：3不敵張本智和（6：11、4：11、3：11），最後女雙朱成竹／吳詠琳再輸1局予張本美和／早田希娜（7：11），結果港隊以總局數2：8落敗。

港隊目前在八強循環賽以總局數3：16排在第五，今日會先在正午十二時鬥瑞典，然後在下午五時硬撼韓國。完成八強循環賽後，前四名的球隊將進入單場淘汰賽。