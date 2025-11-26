陳夢對朱雨玲一戰爆冷成全運會收視冠軍　樊振東戰王楚欽三甲不入

第15屆全國運動會（全運會2025／15運會）曲終人散，今屆賽事乒乓球再次成為焦點，官方公布的最高收視頭5位之中，只有一席不是乒乓球。然而獲得最高收視的時刻爆出冷門——並非各場金牌戰，也不是樊振東對王楚欽的男單4強大戰，而是陳夢與朱雨玲的女單銅牌戰。



陳夢與朱雨玲的乒乓球女單銅牌戰成為今屆全運會收視之冠。

全運會最受注目的離不開跳水、乒乓球、女排等中國傳統強項，以及游泳和田徑這些大型項目。基於賽事長度、播放時間及對戰精彩程度，乒乓球輕易吸引眾人眼球，今屆最高收視頭4位都屬於乒乓球，較令人意外的是最高收視的一場比賽，是女單銅牌戰。

已退出世界排名的陳夢，女單4強不敵最終封后的王曼昱，銅牌戰與今屆轉為代表澳門的國家隊隊友朱雨玲力爭獎牌，陳夢先以11：9贏得首局，朱雨玲以11：6扳平，之後兩局都要打至刁時，陳夢以13：11、12：10再贏兩局，繼而再以11：7贏得第5局，以4：1勝出賽事。這場比賽平均直播收視率3.868%、最高收視率更達到4.65%，成為今屆全運會收視冠軍，算是爆出冷門。

朱雨玲轉戰澳門掀觀眾好奇心？樊振東大戰王楚欽三甲不入

畢竟今屆全運會乒乓球賽事不乏話題戰，樊振東大戰王楚欽的男單4強，只排第四位，最高收視率為3.12%；女單金牌戰王曼昱大戰孫穎莎亦只排第三，最高收視率4.12%。第二位是女單4強孫穎莎對朱雨玲，平均直播收視率3.742%，最高收視率4.62%。

頭兩位都有朱雨玲的份兒，看來觀眾對2024年2月通過澳門人才引進計劃成為澳門居民、同時兼任澳門女子乒乓球隊主教練的朱雨玲特別有興趣，細心留意這位「前世一」女單球手的一舉一動。換言之，女團、男團多場國乒對戰均未能晉身收視榜前列。

一場晉身收視頭5位的女排分組賽大戰

唯一能夠擠身收視頭5位之列的，是女排項目，最高收視一場卻不是獎牌戰，而是天津對江蘇的A組最後一輪分組賽，最高收視率達2.82%。天津隊由國家隊兩大主力李盈瑩、王媛媛領軍，江蘇隊同時擁有張常寧、吳夢潔、龔翔宇、萬梓玥、刁琳宇、倪非凡、唐欣在陣，猶如國內球員組成的夢幻隊，江蘇在這場分組賽贏3：1，最終順利獲得金牌，天津則獲得第五名。

當然這只是官方收視率，亦不清楚背後詳細計算準則，而且相信觀眾可通過不同渠道收看今屆全運會比賽，因此與大家的預期有出入不足為奇。