全運會︱王楚欽做足功課仍負樊振東　鄧亞萍：二人不屬同一檔次

全運會2025乒乓球賽事最後一天，終極一戰上演男團決賽，37歲「老大哥」馬龍、「世一」王楚欽為首的北京隊，大戰樊振東和許昕兩位「前一哥」在陣的上海隊。

王楚欽未有避開再次跟「剋星」樊振東的較量，而且今次還做足功課有備而來，第一局亦精彩地拿下，可是結果還是跟男單4強一樣，敗陣而回。有「大魔王」稱號的鄧亞萍不禁表示：「王楚欽跟樊振東不是處於同一檔次。」



全運會．乒乓球︱北京贏得男團金牌，王楚欽卻再負樊振東。（全運會）

全運會2025．乒乓球男圖決賽︱王楚欽做足功課仍負樊振東

男單4強時，王楚欽與樊振東一開始梅花間竹各取兩局，壓力下王楚欽在之後兩局發揮稍差，樊振東則愈戰愈勇連下兩城贏4：2。團體賽第二場再對戰，王楚欽今次做足功課，第一局採取主動，多次針對樊振東反手位強攻以及正手抽大斜線，順利以11：8先取首局。

可是樊振東適應下來後，之後三局都在他掌握之中，王楚欽偶有靈光，不足以維持到底，樊振東以11：7、11：3、11：9連贏三局，以3：1反勝。

全運會．乒乓球︱王楚欽擊敗許昕，為北京贏得關鍵一分。（全運會）

鄧亞萍：樊振東是「T0級別選手」 指二人不屬同一檔次

即使馬龍贏出之後一場單打，王楚欽亦順利擊敗上海隊老大哥許昕，領北京以3：1贏得男團金牌，王楚欽阻止不了第34次交手中、第27次輸給樊振東。

中國乒乓球「大魔王」鄧亞萍看在眼裏，不禁讚揚樊振東是「T0級別選手」，這是電技項目術語，意思就是「目前版本最強、最頂尖的選手或英雄，通常具備壓倒性強度和優先等級。」鄧亞萍直言，王楚欽跟樊振東目前並非「同一個檔次的球員」，認為王楚欽仍需努力提升，「在新的周期中，他要盡快提升自我，這樣才能不被樊振東甩開太遠，否則又將陷入職業低谷。」